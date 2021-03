Corona-Regeln: Drohnen an Mallorca-Stränden getestet

Die balearische Landesregierung hat den Einsatz von Drohnen an den Stränden von Mallorca getestet. Sie sollen dabei helfen, die Einhaltung der Corona-Restriktionen auch im Zuge von deren Lockerung zu kontrollieren. Zum Einsatz kamen die Fluggeräte am Freitag (5.3.) testweise an der Nordostküste von Mallorca, wie es in einer Presseerklärung vom Freitag (5.3.) heißt.

Drei Drohnen überflogen demnach eine Strecke zwischen Son Serra de Marina und Playa de Muro. Ausgestattet sind die Geräte mit optischen Kameras sowie Infrarot-Sensoren. Im Einsatz seien elf Fachkräfte der balearischen Notrufzentrale gewesen, die von der Ortspolizei Muro unterstützt wurden.

Den Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Corona-Restriktionen hatte die Landesregierung bereits im Dezember angekündigt. Die Regeln wurden zuletzt gelockert, derzeit dürfen bei privaten Treffen maximal sechs Personen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen. /ff

Übersicht: Das sind die aktuellen Corona-Regeln auf Mallorca

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.