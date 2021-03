Vierzehn Gäste drinnen ohne Maske: Polizei in Palma de Mallorca sperrt eine Bar

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat am Freitag (5.3.) den Zugang zu einer Bar abgesperrt, die gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen hatte: Vierzehn Personen befanden sich im Innenraum des Lokals, ohne eine Atemschutzmaske zu tragen, und rauchten.

Wie das Rathaus mitteilte, stellten die Beamten an diesem Tag insgesamt rund 80 Verstöße gegen die Auflagen fest. Die Behörden auf Mallorca hatten angekündigt, am ersten Wochenende nach der Lockerung des Kontaktverbots mit Wiedereröffnung der Außengastronomie die Einhaltung der Regeln besonders streng zu kontrollieren.



Einsätze in Palma de Mallorca



In Palma de Mallorca führte die Ortspolizei zu diesem Zweck am Freitag Einsätze in den Straßen Blanquerna, Santa Catalina und Passeig Mallorca durch. Sie überprüften, ob sich die Gastronomen tatsächlich an die Sperrstunde hielten.

Seit Dienstag (2.3.) ist zwar der Ausschank im Freien wieder erlaubt, jedoch nur bis 17 Uhr. An den mit Abstand aufgestellten Tischen dürfen zudem nur vier Personen aus maximal zwei Haushalten sitzen. Davon ausgenommen sind Personen, die zusammen wohnen und daher auch in größerer Zahl zusammen sitzen dürfen. Einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln finden Sie hier. /bro