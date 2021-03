Lockerung mit maximaler Kontrolle: Polizei auf Mallorca demonstriert Präsenz

Mit einer simplen Geste, die das Aufsetzen einer Atemschutzmaske simulierte, wies ein Beamter der Guardia Civil einen Mann darauf hin, seine unter dem Kinn hängende Maske korrekt aufzuziehen. "Sorry, I didn't know. Now I will wear it", antwortete eine andere Frau, die ohne Maske auf einer Mauer an der Strandpromenade saß und auf ihr Vergehen aufmerksam gemacht wurde. Eine dritte Passantin versprach, sich direkt in der nächsten Apotheke eine Maske zu besorgen.

Szenen wie diese gab es am Samstag (6.3.) zum Beispiel in Palmanova reichlich zu beobachten. Am ersten Wochenende nach der Lockerung des Kontaktverbots auf Mallorca haben Beamte der spanischen Nationalpolizei, der Guardia Civil und der Ortspolizei mit Argusaugen über die Einhaltung der Corona-Regeln gewacht. Ob bei der Außengastronomie, auf der Straße oder entlang der Spazierwege am Strand: Die Polizei demonstrierte massive Präsenz und führte etliche Kontrollen durch.



Kontrollen an Straßen, Lokalen und Stränden



In Palmanova bemühten sich die Beamten dabei auch, neben den Routinefragen Informationen über mögliche llegale Partys zu bekommen, und überwachten die Einhaltung der geltenden Maßnahmen in Fahrzeugen. Auf einer Verkehrskontrolle an der Straße nach El Toro wurde etwa eine Strafe gegen zwei Männer verhängt, die gemeinsam ohne Maske im Auto saßen, obwohl sie aus verschiedenen Haushalten stammten.

Bei den Kontrollen in Bars und Restaurants ging es hauptsächlich um die Einhaltung der erlaubten Anzahl von Gästen und der Sperrstunde um 17 Uhr. Auch achteten die Beamten darauf, dass nicht zu viele Personen gemeinsam an einem Tisch saßen.

Am Freitagabend hatte die Polizei bereits 111 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingeleitet. Unter anderem ertappten die Beamten 16 Personen, die sich ohne Maske im Innenraum einer Bar aufhielten und rauchten. Einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln finden Sie hier. /bro