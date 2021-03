So stark wandelt sich das Wetter im Laufe der Woche

So ungemütlich sah es am Montagmorgen (8.3.) aus.

So ungemütlich sah es am Montagmorgen (8.3.) aus. Foto: MZ-Livecams

Die neue Woche beginnt mit Regen auf Mallorca. Die grauen Wolken verziehen sich aber ab Dienstag. Gegen Mitte der Woche regiert wieder die Sonne am Inselhimmel.

Der Montagmorgen (8.3.) beginnt regnerisch. Teilweise kann es sogar zu heftigem Dauerregen kommen. Im Süden der Insel gilt deshalb die Warnstufe Gelb. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad (Palma de Mallorca, Felanitx) oder 14 Grad (Sa Pobla). Der Wind weht aus Nordost und kann in den Tramuntana-Bergen durchaus kräftig blasen. In der Nacht bleibt es wolkig und regnerisch. Es kühlt sich auf Werte um 6 Grad ab.

Der Dienstag (9.3.) startet, wie der Montag geendet hat: mit kühlem Regenwetter. Es kann sogar noch einmal gewittern, bevor sich die Wolken am späten Vormittag dann verziehen. Am Nachmittag kommt die Sonne raus, zum Aufwärmen der Insel reicht das aber nicht. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad (Palma, Felanitx) oder bei 13 Grad (Sa Pobla). Im höheren Lagen ist es noch kühler: In Lluc liegt die Tageshöchsttemperatur bei 11 Grad. Der Wind weht weiterhin teils kräftig aus Nordost. Nachts fallen die Temperaturen auf 8 Grad (Palma) oder 4 Grad (Felanitx, Sa Pobla).

Am Mittwoch (10.3.) wird sonniger und wärmer. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt, auch wenn es vereinzelt noch einmal zu einem Schauer kommen kann. Spätestens am Nachmittag gewinnt aber die Sonne die Oberhand am Mallorca-Himmel. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und flaut am Nachmittag ab. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 17 Grad (Felanitx) oder 16 Grad (Palma, Sa Pobla).

Am Donnerstag (11.3) macht sich der sonnige Himmel dann auch stärker bei den Temperaturen bemerkbar. In Sa Pobla steigen die Werte auf 19 Grad, In Felanitx und Palma werden es 18 oder 17 Grad. Der Wind dreht auf Südwest. Nachts bleibt es frisch. /tg