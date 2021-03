Reiseanbieter überschlagen sich mit Oster-Angeboten für Mallorca

Anlässlich der "baldigen Öffnung der Balearen", wie es FTI-Reisen formuliert, überbieten sich mehrere Reiseanbieter am Freitag (12.3.) mit Angeboten für Oster-Urlaube auf Mallorca. Diese reichen von zehnprozentigen Rabatten bis zur Übernahme der Kosten für den für die Hinreise notwendigen PCR-Test.

"Wir gehen davon aus, dass die Öffnung Mallorcas für den Tourismus nicht mehr lange auf sich warten lässt und sehen hier eine hervorragende Perspektive für Urlaubsgäste", erklärt Manuel Morales, FTI-Chef für die Destination Spanien, und wirbt im folgenden für Rabatte für Schnellentschlossene. Kunden, die bis Montag (15.3.) bei FTI eine Mallorca-Reise oder einen Hotel-Aufenthalt auf Mallorca buchen, erhalten "100 Euro Ermäßigung bei einem Reisepreis ab 1.000 Euro", heißt es in der Pressemitteilung.

Bei einem Reisewert ab 1.500 Euro liege der Nachlass bei 150 Euro. Das Angebot gilt für "ausgewählte Reisen, die im Zeitraum ab sofort bis 18. Dezember 2021 erfolgen". FTI biete auf Mallorca rund 500 Unterkünfte und wolle die Hotels so schnell wie möglich öffnen: "Voraussichtlich werden noch im Laufe des März knapp 100 Hotels aus unserem Sortiment verfügbar sein, im April dann schon etwa die Hälfte unseres Portfolios und bis Mai fast alle Unterkünfte in unserem Angebot", erklärt Morales.

Auch DER Touristik wendet sich an Kurzentschlossene und bietet an, die Kosten für die erforderlichen Tests zu übernehmen: "Lange haben Mallorca-Fans darauf gewartet: In Kürze wird Urlaub auf Mallorca wieder möglich sein, rechtzeitig für einen Osterurlaub in der Sonne." Das besondere Mallorca-Angebot lautet: "Wer bei den Veranstaltern Dertour, ITS und Jahn Reisen vom 16. bis 22. März 2021 eine Flugpauschalreise nach Mallorca im Reisezeitraum 27. März bis 30. April 2021 bucht, erhält den für die Hin- und Rückreise erforderlichen Test kostenlos." Dieser Test könne "für die Hinreise einfach und bequem zuhause durchgeführt werden, ein offizielles Testzertifikat inklusive", heißt es in der Mitteilung vom Freitag (12.3.).

"Wir freuen uns, dass sich endlich viele Urlauber einen Wunsch nach einer Auszeit auf Mallorca erfüllen können. Schließlich zählt die Insel traditionell zu den beliebtesten Zielen für Osterurlaub", so Mark Tantz, Geschäftsführer DER Touristik Deutschland. "Mit diesem sicheren Reisekorridor ermöglichen wir unseren Gästen einen Urlaub mit maximaler Sicherheit und ohne großen Aufwand durch den vorgeschriebenen Test", so Tantz. /tg

