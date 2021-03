Von Frühlingssonne bis Schnee: Das bringt das Mallorca-Wetter diese Woche

Während viele Deutsche gerade darüber nachdenken, ob sie einen der Mallorca-Flüge ergattern, lockt die Sonne auf der Insel mit angenehmen Frühlingstemperaturen. Doch die überwiegend sonnige Woche endet in einem regnerischen Wochenende.

Am Montag (15.3.) ist der Himmel überwiegend blau. Ab und zu schieben sich ein paar Wolken über den Horizont, aus denen hier und da auch ein Regenschauer fallen kann. Der Wind weht leicht und dreht im Laufe des Nachmittags auf westliche bis südwestliche Richtungen. Die Tageshöchstwerte liegen in Felanitx und Sa Pobla bei 18 Grad, in Palma de Mallorca bei 17 Grad und im höher gelegenen Lluc bei 14 Grad.

In der Nacht auf Dienstag (16.3.) bleibt der Himmel klar, und es kühlt sich deutlich ab. In der Tramuntana kann es zu leichtem Frost kommen. In der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca liegt die Tiefsttemperatur bei 3 Grad. In Felanitx bleibt es mit 9 Grad milder. Tagsüber ist die Sonne wieder zur Stelle und wärmt die Insel auf 18 Grad auf. Selbst in Lluc sollen es 16 Grad werden. Der Wind bleibt schwach. Kurze örtliche Schauer sind möglich aber unwahrscheinlich.

Die Nacht auf Mittwoch (17.3.) wird etwas milder, mit Tiefstwerten um 8 Grad (Palma de Mallorca). Tagsüber wechseln sich sonnige Perioden mit Wolken ab. Spätestens am Nachmittag sollen auch örtliche Regenschauer fallen. Der Wind wird kräftiger, insbesondere im Norden der Insel kann es ein paar heftige Böen geben. Trotzdem steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad (Sa Pobla). In Palma bleibt es bei 17 Grad.

Niederschläge soll es auch am Donnerstag (18.3.) geben. An den Bergspitzen der Tramuntana können diese auch als Schnee fallen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert eine Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 1.200 Höhenmetern. Der Nordostwind dreht gegen Abend auf Südwest und bläst mitunter ganz schön stark. Insgesamt kühlt es sich deutlich ab. Die Höchstwerte liegen in Palma de Mallorca bei 14 Grad in Sa Pobla und Felanitx bei 13 Grad.

Der Freitag (19.3.) läutet ein regnerisches und kühles Wochenende ein. Wer also einen Ausflug plant, sollte sich überlegen, diesen möglichst schon vor dem Wochenende in Angriff zu nehmen. /tg