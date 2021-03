Jahresbilanz Alarmzustand: 353 Festnahmen, 28.400 Strafzettel

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Restriktionen auf Mallorca und im restlichen Spanien haben die Behörden Bilanz zu den Verstößen gegen die Maßnahmen gezogen. Auf den Balearen-Inseln nahm die Polizei in dieser Zeit 353 Personen wegen schwerer oder wiederholter Verstöße gegen die Corona-Vorschriften fest. In 28.426 Fällen erstatteten die Polizisten Anzeige und verteilten Strafzettel. Spanienweit waren es mehr als 12.000 Festnahmen und rund 1,3 Millionen Bußgelder. Die Zahlen umfassen die Statistiken von Nationalpolizei, Guardia Civil und den der Gemeinde unterstellten Ortspolizisten.

Vor genau zwölf Monaten, am 15. März 2020 trat im Land der vom spanischen Premier Pedro Sánchez verhängte erste Alarmzustand in Kraft. Es folgten Wochen einer strengen Ausgangssperre und Monate wöchentlich wechselnder Restriktionen und Verbote.

Inzwischen befindet sich das Land in einem zweiten Alarmzustand, der noch bis Mai anhalten soll. Nach Abklingen der inzwischen dritten Corona-Welle werden die Restriktionen langsam wieder gelockert. Freunde und Verwandte dürfen sich unter klar definierten Voraussetzungen wieder besuchen und zum Jahrestag des ersten Alarmzustands öffnen auf Mallorca die Innenräume der Gastronomie. Dennoch strenge Vorschriften und die Polizei ist angewiesen, diese zu kontrollieren.

Gastronomen berichteten der MZ gegenüber, dass die Polizei am Wochenende Kontrollen in Restaurants in Palma de Mallorca durchführte, bei denen Gäste Bußgelder erhielten, wenn an den Tischen Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammensaßen. In der Nacht auf Sonntag (14.3.) machten die Polizisten eine illegale Party in Alcúdia aus. Die erwischten Teilnehmer erhielten Strafzettel.

Erlaubt sind auf Mallorca aktuell private Treffen von maximal sechs Personen aus höchsten zwei Haushalten. Eine aktuelle Übersicht über die Bestimmungen finden Sie hier. Nicht immer lassen sich größere Menschenansammlungen verhindern. So kam es am Samstagnachmittag (13.3.) zu einem spontanen Konzert von zwei Saxophonisten auf der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca. Nach kurzer Zeit standen 200 Zuhörer um sie herum. /tg

