Mallorca bereitet sich auf einen Temperatursturz vor

Igittigitt-Wetter kommt nach Mallorca. Die Prognose vom spanischen Wetterdienst Aemet ist nicht sonderlich erfreulich für Sonnenanbeter. Es soll kalt und regnerisch auf der Insel werden. Wahrscheinlich wird es auch schneien.

Am Mittwoch ist noch eine Gnadenfrist angesagt. Tagsüber wird es wie zuvor sonnig. Im Osten um Manacor liegen die Höchstwerte bei 19 Grad. Im Westen um Andratx bleibt es bei 16 Grad einen Zacken kühler. In der Sonne mag das T-Shirt reichen, im Schatten ist wohl eine Jacke angenehmer.

Gen Abend zieht vom Osten eine Wolkenfront über die Insel. Die kann in der Nacht ein paar Regentropfen bringen. Die Wäsche sollte also lieber reingeholt werden. Ab 1.100 Metern fällt der Niederschlag als Schnee. Es zieht am Abend ein stärkerer Wind aus Nordosten auf, der das Meer aufpeitscht. Ab 20 Uhr hat Aemet für den Norden und den Westen die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs (bis zu drei Metern) ausgegeben. Diese gilt bis 10 Uhr am Donnerstag.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Tiefstwerte in der Nacht liegen inselweit bei sieben Grad. Schon am Donnerstag wird es unangenehmer. Die Temperatur sinkt im Vergleich zum Vortag deutlich. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 14 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter, der Wind weht weiter böig. Tagsüber bleibt es wohl trocken, erst am Abend tröpfelt es etwas. Auch in der Nacht wird es kälter. Die Temperaturen fallen auf vier Grad.

Der Freitag fällt wohl komplett ins Wasser. Es ist von Dauerregen auszugehen, der Niederschlag kann vereinzelt heftig sein. Eine Wetterwarnung dürfte zeitnah folgen. Gewitter und Hagel sind möglich. Der Wind weht weiter stark. Es wird einen Ticken kälter als am Vortag, und die Schneefallgrenze liegt dann nur noch bei 800 Meter. Die Tiefstwerte in der Nacht nähern sich dem Gefrierpunkt.

Für das Wochenende können Sie sich schon mal ein paar Filme raussuchen. Wandern ist nicht angesagt. Die Temperaturen fallen weiter, und die Höchstwerte liegen am Samstag knapp über der Zehn-Grad-Marke. Hagel, Gewitter, Sturmböen und Starkregen sind möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter. Nachts bleibt es unverändert kalt.

Auch für Sonntag sagt Aemet derzeit keine Sonne voraus. Wieder wird es grau und regnerisch, dafür aber immerhin ein paar Grad wärmer. Erst in der neuen Woche beruhigt sich das Wetter langsam wieder. /rp