Mallorcas Luxus heißt Sie willkommen!

Die Häuser zählen zu den renommiertesten Hotels der Insel: das Castillo Hotel Son Vida, ein Hotel der Luxury Collection, ist seit 5. März geöffnet, das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel und das St. Regis Mardavall Mallorca Resort öffnen ihre Türen am 26. März. Die drei 5-Sterne-Hotels sind bei Freunden des Golfsports, bei Familien und bei Individualurlaubern gleichermaßen beliebt. Nun können endlich wieder Gäste begrüßt werden, natürlich mit dem gewohntem persönlich-herzlichem Service.

Vorneweg sei gesagt, dass selbstverständlich alle Hotels bestens vorbereitet sind und die allerhöchsten Hygienestandards bieten. Niemand muss sich hier sorgen, hier kann man sich ausschließlich aufs Genießen konzentrieren – wohl verdient nach diesem Winter! Jetzt müssen Sie nur noch eine Wahl treffen – gar nicht so leicht bei diesen drei Traumhotels. Alle starten mit Neuigkeiten in eine lang ersehnte Saison, vielleicht macht das die Entscheidung ja etwas leichter?

Das Castillo Hotel Son Vida, ein Adults Only 16+ Resort



Beginnen wir bei der „Grande Dame" der mallorquinischen Hotellerie: Das Castillo Hotel Son Vida, das seit 5. März geöffnet ist. Als Schlosshotel aus dem 13. Jahrhundert weilten hier bereits illustre Gäste wie die spanische Königsfamilie, Maria Callas oder Gracia Patricia. Klassische Eleganz wird hier mit modernen Annehmlichkeiten kombiniert. Zeitlos schön ist nicht nur die spektakuläre Terrasse mit einmaligem Blick über die Bucht von Palma. Das Resort ist mit seinen 164 Zimmern und Suiten ein historisches Juwel. Seit Anfang des Jahres ein Adults Only 16+ Hotel, kommen Gäste in den Restaurants Es Castell und Es Vi in den Genuss von spanisch-mediterraner Gourmetküche oder raffinierten Tapaskreationen. Vor zwei Jahren wurde der Spa-Bereich komplett neugestaltet: Das Castillo Hotel Son Vida Spa bietet Innen- und Aussenpools, einen grossen Saunabereich, Gym und Beautykabinen. Für Familien stehen alternativ das benachbarte Sheraton Mallorca sowie das direkt am Meer gelegene St. Regis Mardavall zur Verfügung.

Das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, ein ideales Golf- und Familienhotel



Für Familien stehen die mit tollen Kids Clubs ausgestatteten Hotels Sheraton Mallorca und St. Regis Mardavall als Alternative zur Verfügung. Beide Hotels eröffnen am 26. März. Die Kinderclub-Einrichtungen im Sheraton Mallorca mit eigenem Pool und Spielplatz wurden komplett neu gestaltet und demnächst geht ein runderneuerter Fitnessbereich an den Start. Als Golf- und Familienhotel bietet das Sheraton Mallorca eine ideale Kombination. Das Haus grenzt an Loch 18 des Golf Son Vida und gilt als Nummer 1 unter erholungssuchenden Golfern, während es besonders in den Sommermonaten ein perfektes Hotel für die ganze Familie ist. Sport und Entspannung werden großgeschrieben, und es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Das Shine Spa bietet großzügige Innen- und Außenpools sowie Beautykabinen, Tennisanlagen und eine Radwerkstatt für die Radfahrer unter den Gästen ergänzen die Einrichtungen. Zwei Restaurants, Es Carbó und La Bodega del Green, bieten mediterrane Köstlichkeiten und traditionelle Tapasküche. Rasch ist man vom Standort in Son Vida, einem noblen Villenviertel, im Zentrum Palmas, wenn man denn dieses Paradies aus Golf, Family, Sport und Wellness überhaupt verlassen möchte. Die Saison startet im Sheraton Mallorca am 26. März.

Das St. Regis Mardavall Mallorca Resort, Traumlage am Meer für Individualurlauber und Familien



Ähnliches gilt für das St. Regis Mardavall, das auch am 26. März seine Türen öffnet und direkt am Meer liegt. Auch hier sind Kinder herzlich willkommen! Mit 125 familiengerechten Zimmern und geräumigen Suiten ist es gleichfalls ein ideales Familienhotel, mit garantierter Unterhaltung für Kinder durch den Explorer's Club. Das besondere Highlight ist hier die Küche: Das Restaurant Es Fum bietet einen Michelin-Stern unter der Regie von Chefkoch Miguel Navarro. Hier schwelgt der Gast in Gourmetspezialitäten, am besten auf der Restaurantterrasse mit Meeresblick. Auch sehr beliebt: Der Mix aus Bistro und Brasserie im Restaurant Aqua, ebenso wie gastronomische Themenabende und die St. Regis Rituale, wie das Champagne Sabering oder der St. Regis Afternoon Tea. Wer wünscht, dem steht in britischer Manier ein Butler zur Seite. Auch wer feiern möchte, ist hier richtig: Seien es Familienfeiern oder Hochzeiten, die Banketträume und Außenterrassen des St. Regis Mardavall bieten elegantes Ambiente und exzellenten Service. Ein weiterer Schwerpunkt des am Meer gelegenen Resorts sind Schönheits- und Wellnessbehandlungen. Ein hochqualifiziertes Team von Therapeuten, Spa-Spezialisten und zwei chinesischen Ärzten sorgen im Arabella Spa für Einklang von Körper, Geist und Seele. Auch die Lage ist optimal und zentral: Lediglich gut zehn Minuten sind es bis in Palmas Stadtzentrum, und um die Ecke liegt Mallorcas Nobelhafen Puerto Portals.

Beste Hygiene- und Sicherheitsstandards

Abschließend sei noch einmal der hohe Wert der Hygiene in allen Häusern betont: „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass die Gesundheit unserer Gäste und unserer Angestellten höchste Priorität für uns hat", so Óscar del Campo, Complex General Manager der Marriott Hotels auf Mallorca. „Marriott International ist seit 93 Jahren führend im internationalen Hotelgewerbe. Dabei stehen hohe Qualitätsrichtlinien und die permanente Aus- und Weiterbildung der Angestellten im Vordergrund. Diese Werte haben wir auch gegenüber den gesundheitlichen Herausforderungen von Covid-19 angewandt, denn wir möchten unseren Gästen während Ihres Aufenthaltes ein hygienisch sauberes und angenehmes Umfeld bieten."

Folglich sind die Hygieneprotokolle darauf ausgerichtet, ein umfangreiches Virenspektrum zu bekämpfen, darunter Covid-19. Die Protokolle reichen vom Einsatz besonderer Reinigungsprodukte in den Zimmern über korrektes Händewaschen bis hin zu speziellen Reinigungsvorgängen in den Zimmern und öffentlichen Bereichen. Weitere Maßnahmen umfassen sowohl eine regelmäßige Desinfektion der Zimmer und der öffentlichen Bereiche sowie die regelmäßige Desinfektion der meist genutzten Oberflächen, wie Aufzugknöpfe, Geländer oder Türklinken. Zudem sind im gesamten Hotel Hände-Desinfektionsspender verteilt.



Übrigens: Die Arabella Golfplätze Son Vida, Son Muntaner und Son Quint Pitch & Putt sind bereits geöffnet, der Golf Son Quint öffnet am 27. März.