Das graue Winterwetter hat ein Ende auf Mallorca

Endlich ist es auch wettermäßig Frühling. Nachdem der Beginn der Jahreszeit mit Schnee, starken Böen und einer unangenehmen Kälte eher winterlich war, wird das Wetter auf Mallorca nun schöner.

Im Nordosten um Cala Ratjada ziehen am Montag (22.3.) noch ein paar Wolken am Himmel entlang. Auf der restlichen Insel ist es heiter. Auch in der bei Deutschen beliebten Ecke Mallorcas soll gen Abend die Sonne rauskommen. An der Ostküste weht noch ein starker Wind, der Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h erreicht. An der Nordküste hat der spanische Wetterdienst Aemet wegen hohen Wellengangs bis 15 Uhr die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Es bleibt noch etwas frisch. Wärmer als 16 Grad wird es nicht. In der Nacht wird es nicht mehr ganz so frostig. Die Tiefstwerte liegen bei vier Grad in den frühen Morgenstunden.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, am Abend setzt sich die Sonne durch. In den Mittagsstunden kann an der Küste ein böiger Wind aufkommen. Die Temperaturen steigen leicht, laut Aemet im Osten der Insel spürbar. Der Wetterdienst beziffert die Höchsttemperatur mit 17 Grad. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter. Im Flachland gibt es am Morgen etwas Nebel. Nach einem heiteren Vormittag vermehrt sich die Anzahl der Wolken im Tagesverlauf. Es bleibt aber trocken. Wieder weht der Wind mittags etwas kräftiger an der Küste.Die Temperaturen steigen und könnten schon wieder die 20-Grad-Marke knacken. So soll es auch bis zum Wochenende weitergehen: Angenehme Temperaturen, kein Regen und viel Sonne. /rp