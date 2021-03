Konzessionär für Gastrobetrieb am Leuchtturm von Formentor gesucht

Der Leuchtturm am Cap Formentor zählt wegen seiner besonderen Lage zu den beliebtesten der Insel.

Die balearische Hafenbehörde (APB) sucht seit dem 18. März per öffentlicher Ausschreibung nach einem neuen Betreiber des Cafés und Restaurants am Leuchtturm von Formentor im Norden von Mallorca sowie dem Lokal am Faro de Artrutx auf Menorca.

Das Lokal am beliebten Faro de Formentor ist seit 2006 geöffnet. Der Leuchtturm ist wegen seiner besonderen Lage und des infolgedessen hohen Besucheraufkommens der einzige der Insel mit Gastronomie-Angebot.

Die neue Konzession ist drei Jahre gültig und umfasst eine Fläche von 636 Quadratmetern. Ausgeschrieben ist die Lizenz für den Restaurant-Betrieb für 32.153 Euro. /sw