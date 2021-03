Bundesregierung erwägt Verbot von Mallorca-Reisen

Nach der Entschuldigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die nicht richtig durchdachte "Osterruhe" könnte sich eine weitere Kehrtwende der Bundesregierung anbahnen, diesmal mit unmittelbaren Konsequenzen für Mallorca. Die deutsche Regierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend ganz unterbunden werden können. "Das wird jetzt von den zuständigen Ressorts überprüft", zitierte am Mittwoch (24.3.) die Nachrichtenagentur dpa die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Ob ein Verbot der Auslandsreisen rechtlich möglich ist, muss sich erst noch herausstellen. Details der Prüfung nannte Demmer nicht. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte aber, dass eine weltweite Reisewarnung wie zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr bisher nicht geplant sei.

Die SPD-Fraktion im Bundestag spricht sich bereits klar gegen ein Verbot von Auslandsreisen aus. „Ein generelles Verbot von Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wird es mit der SPD-Fraktion nicht geben", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Generell Reisen ins Ausland zu verbieten, geht über sinnvolle Schutzmaßnahmen hinaus, ist unverhältnismäßig und trägt zur weiteren Verunsicherung der Bevölkerung bei." Für eine derartige Beschränkung stehe die SPD nicht zur

Die Bundesregierung hatte erst am 12. März die Einstufung der Balearen als Risikogebiet aufgehoben und damit zum 14. März die Reisewarnung aufgehoben. Mit dem Wegfall der Test- und Quarantänepflichten kam ein Ansturm auf Mallorca-Urlaube in Gang, den die Bundesregierung offensichtlich nicht vorhergesehen hatte und der vor allem in den deutschen Urlaubsregionen für einen Aufschrei der Empörung sorgte.

Als Reaktion darauf hatten Bundesländer und Bundesregierung in der Nacht auf Dienstag (23.3.) vereinbart, dass Mallorca-Reisende bei der Rückkehr zumindest einen Corona-Test machen müssen. Die Quarantäne-Pflicht wurde nicht wieder eingeführt, da das Infektionsschutzgesetz dies nicht erlaubt. In der Praxis blieb damit die Ungleichbehandlung gegenüber einheimischen Urlaubern bestehen. Ein wie auch immer geartetes Verbot der Auslandsreisen könnte das ändern. /ck/mit dpa