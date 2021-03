532 Mallorca-Flüge von oder nach Deutschland bis Ostermontag

Eine Anzeigetafel an einem deutschen Flughafen.

An Mallorcas Flughafen Son Sant Joan werden zwischen Freitag (26.3.) und Ostermontag (5.4.) insgesamt 532 Flüge von oder nach Deutschland erwartet. Das teilte am Freitag der spanische Flughafenbetreiber Aena in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt machen diese Flüge rund ein Viertel des Verkehrsaufkommens am Flughafen Son Sant Joan aus, wo in diesem Zeitraum insgesamt 2.124 Starts und Landungen geplant sind. Mit je 246 Verbindungen sind die meisten Flüge für diesen Sonntag (28.3.) sowie für Ostersonntag (4.4.) vorgesehen. Kurzfristige Änderungen seien dabei nicht ausgeschlossen.

Im Vergleich zu den Osterferien des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019 sei die Zahl der Flugverbindungen mit Deutschland um 51 Prozent gesunken. Damals fiel Ostersonntag auf den 21. April.

Aena nutzte die Gelegenheit der Pressemitteilung, um noch einmal daran zu erinnern, dass Einreisende einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wie deutsche Urlauber berichten, wird man am Flughafen derzeit gleich mehrfach danach befragt. /ck

