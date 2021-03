Karl Lauterbach zu Fallzahlen auf Mallorca: "Ich glaube da kein Wort"

Der SPD-Gesundheitsexperte, Epidemiologe und Haupt-Bedenkenträger in der Corona-Pandemie, Karl Lauterbach, glaubt den offiziellen Corona-Fallzahlen auf Mallorca nicht. In der Sendung "Maybrit Illner" am Donnerstagabend (25.3.) nahm Lauterbach zunächst Stellung zum Dementi der Balearen-Regierung, dass auf der Insel bereits die gefährliche brasilianische Variante P.1 vertreten sei. Lauterbach hatte das zuvor in den vergangenen Tagen mehrfach behauptet.

"Mallorca hat jetzt bestritten, dass sie P.1 haben", sagte Lauterbach. Und weiter: "Ich glaube das übrigens nicht. Ich glaube, dass da P.1 ist." Lauterbach erklärte, dass es in Brasilien die Varianten P.1.1.2.8 und P.1.1.2.8.1 gebe – letztere wird landläufig auch als P.1 bezeichnet und ist die deutlich gefährlichere. In Bezug auf Mallorca sagte er: "Vorher war es klar, das war P.1, und jetzt hieß es plötzlich, das ist die Ursprungsvariante in Brasilien, aus der P.1 entstanden ist. Das heißt, da wird auch noch getrickst. Ich glaube da kein Wort."

Seine Kritik an der Balearen-Regierung wurde noch genereller: "Ich glaube, dass die längst P.1 haben und ich glaube auch den Fallzahlen nicht." Deshalb habe man dafür "gekämpft" und "nach Hilfskonstruktionen gesucht, das irgendwie zu verbieten", erklärte Lauterbach, bezugnehmend auf die Mallorca-Reisen. "Das kann ich niemandem erklären, dass auf Mallorca gefeiert wird mit einer möglicherweise nicht zutreffenden Inzidenz und dort gelten die Regeln nicht, und hier können die Leute nicht weg", schloss Lauterbach.

Belege für seine Thesen lieferte der SPD-Politiker keine, aus der Runde oder von Maybrit Illner selbst kamen auch keine kritischen Nachfragen. Tatsächlich ist die Corona-Inzidenz in den vergangenen Tagen auf Mallorca wieder leicht angestiegen. Nachdem sie bereits Mitte März bei nur knapp über 20 lag, ist sie inzwischen wieder auf 30 angestiegen. Auch der R-Wert ist wieder in den gelben Bereich vorgedrungen, während die Positivrate der Tests weiterhin deutlich unter 2 Prozent liegt.

Auch dass auf Mallorca keine Regeln gelten und dort gefeiert werde, ist fernab der Realität. Die Bars und Restaurants schließen um 17 Uhr, dürfen nur die Außenflächen öffnen und in den allermeisten Lokalen wird auf die Einhaltung der Hygieneregeln gepocht. /jk