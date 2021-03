Junger Mann stirbt bei Unfall auf Landstraße auf Mallorca

Erneut ein tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca: In der Nacht auf Samstag (27.3.) ist ein 28-jähriger Mann auf der Landstraße Ma-6014 nahe Son Verí Nou im Süden von Mallorca ums Leben gekommen. Seine 25-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Das Paar war mit einem VW Golf gegen 0.10 in Richtung Cap Blanc unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor. Die Polizei vermutet, dass eventuell überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommt. In einer leichten Linkskurve kam der VW Golf von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach an der Böschung. Dabei riss das Auto einen Zaun, mehrere kleinere Bäume und ein großes Verkehrsschild um, wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet. Das Fahrzeug blieb schließlich völlig zerstört auf dem Dach liegen.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die Rettungssanitäter konnten ihm nicht mehr helfen. Die Beifahrerin konnte mit erheblichen Verletzungen aus dem Wrack befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. In Lebensgefahr schwebt sie aber nicht.

Die Landstraße von Arenal zum Cap Blanc gilt als eine der gefährlichsten Strecken auf Mallorca. Lange Geraden wechseln sich mit teils leichten, teils schärferen Kurven ab. Der Fahrbahnbelag ist an manchen Stellen äußerst abgefahren. An derselben Stelle, an der jetzt der VW Golf verunglückte, kam bereits im November 2018 ein Motorradfahrer ums Leben, der ebenfalls von der Fahrbahn abkam.

Auf Mallorca sind in diesem Jahr bereits sieben Menschen auf den Straßen tödlich verunglückt. Erst am Mittwoch (24.3.) starb ein 80-jähriger Mann bei einem Unfall mit seinem Traktor auf der Straße von Porreres nach Vilafranca. /jk