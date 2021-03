Polizei löst ausschweifende Geburtstagsparty in Calvià auf

Was vom Fest übrig blieb: der Partyraum im Gemeindegebiet Son Font in Calvià.

Was vom Fest übrig blieb: der Partyraum im Gemeindegebiet Son Font in Calvià. Foto: Policía Local Calvià

Feiern, bis die Polizei kommt: Die Ortspolizei Calvià hat am Sonntagmorgen (28.3.) eine illegale Geburtstagsparty in einer Villa in der Gemeinde Calvià zerschlagen und Anzeige gegen die insgesamt 35 Teilnehmer erstattet. Begonnen hatte die Party im Gemeindegebiet Son Font bereits am Samstagnachmittag, eingeladen hatte laut Pressemitteilung die Tochter des Villenbesitzers.

Sämtliche Teilnehmer waren laut einer Pressemitteilung zwischen 20 und 25 Jahre alt. Die Beamten seien bei einer Routinerunde durch Son Font von einem Nachbarn auf das Fest aufmerksam gemacht worden. In dem Raum, in dem die Party stattgefunden hatte, war ein DJ-Pult und eine Musikanlage aufgebaut. Neben großen Mengen an Alkohol fand sich auch Spielgeld. Einige der Feiernden hätten noch versucht, sich kleinerer Mengen von Drogen zu entledigen - darunter Kokain, Marihuana und Amphetamine -, sich ansonsten aber beim Auftauchen der Beamten ruhig verhalten.

Die Guardia Civil hatte bereits am Freitag (26.3.) in einer Pressemitteilung davor gewarnt, illegale Partys abzuhalten und damit gedroht auch gegen etwaige Getränklieferanten und Catering-Unternehmen vorzugehen. Die strengen Corona-Regeln sehen vor, dass in Innenräumen derzeit nur Mitglieder ein- und desselben Haushalts zusammenkommen dürfen.

Auch die Nationalpolizei war das Wochenende über aktiv; laut einer Mitteilung erstatteten deren Beamten bei diversen Inspektionen, Kontrollen und Razzien auf den Balearen insgesamt 208 Anzeigen wegen Verletzung der Corona-Regeln. In Palma ging die Ortspolizei indes unter anderem gegen einen Bordellbetrieb sowie eine Privatparty vor. /ck

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.