So wird das Mallorca-Wetter in der Osterwoche

Mit Sonnenschein und steigenden Temperaturen beginnt die Osterwoche auf Mallorca. Das Frühlingswetter hält bis Gründonnerstag oder Karfreitag an. Dann beginnt ein Wetterumschwung, der Abkühlung und Regen auf die Inseln bringt.

Bei leichtem Ost- oder Nordostwind scheint am Montag (29.3.) die Sonne am fast wolkenfreien Himmel. Die Temperaturen steigen in Palma de Mallorca auf 24 Grad und in Sa Pobla auf 22 Grad. An der Ostküste bleibt es etwas kühler (Felanitx 18 Grad).

Die Nächte bleiben noch recht frisch. In der Nacht auf Dienstag (30.3.) sinkt die Temperatur auf Werte um 10 Grad. In bergigen Lagen wird es kühler (Lluc 7 Grad). Dabei bleibt der Himmel klar, sodass tagsüber wieder die Sonne lacht. Leichter Wind aus östlichen Richtungen. Höchstwerte um 22 Grad (Palma, Sa Pobla) oder 21 Grad (Felanitx).

Auch am Mittwoch (31.3.) hält das Ausflugswetter auf Mallorca: Der März geht trocken und sonnig zu Ende. Nach etwas Frühnebel scheint tagsüber die Sonne. Höchstwerte um 21 Grad (Palma) oder 21 Grad (Sa Pobla). Ostwind.

Wenig Veränderung zunächst noch am Gründonnerstag (1.4.). Bei Ostwind und überwiegend klarem Himmel steigt das Thermometer noch einmal auf 24 Grad (Palma, Sa Pobla).

Für Karfreitag (2.4.) setzt dann ein Wetterumschwung über dem spanischen Festland ein, von dem noch unklar ist, ab wann genau er auch Mallorca betreffen wird. Das spanische Wetteramt Aemet erwartet zunehmende Bewölkung. Der Wind dreht auf westliche Richtungen. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt, die Temperaturen sinken. /tg