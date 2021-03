Spanien verschärft Maskenpflicht an Stränden und in der Natur

Künftig bei strikter Auslegung der neuen Regeln nicht mehr erlaubt: eine Sonnenanbeterin an einem Stadtstrand in Barcelona.

Künftig bei strikter Auslegung der neuen Regeln nicht mehr erlaubt: eine Sonnenanbeterin an einem Stadtstrand in Barcelona. Foto: Pons/EPC

Mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt BOIB hat die spanische Regierung am Dienstag (30.3.) die Maskenpflicht im öffentlichen Raum landesweit vereinheitlicht und noch einmal verschärft. Demnach gilt sie generell auch dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Freien eingehalten werden kann.

Bei einer strikten Auslegung der neuen Regeln müsste nun auch beim Sonnenbaden am Strand die Maske aufbleiben. Gleiches gilt etwa für das Wandern.

Auf Mallorca und den Nachbarinseln galt bereits zuvor eine strengere Regelung, wonach die Maske in der Öffentlichkeit so gut wie immer getragen werden muss. Strandbesucher mussten sie allerdings nur dann aufbehalten, wenn sie den Mindestabstand zu anderen Badegästen nicht einhalten konnten.

Auch Spaziergänger am Ufer und Wanderer mussten sie nicht tragen, solange sie in Bewegung waren und in der freien Natur keinen anderen Menschen begegneten. An den Strandpromenaden hingegen galt bereits die Maskenpflicht.

Ausnahmen gelten - auch in der Madrider Neuregelung - für den Individual-Sport im Freien sowie für Menschen mit Atemwegserkrankungen, die über ein entsprechendes ärztliches Attest verfügen. Auch Kinder ab sechs Jahren sind zum Tragen einer Atemschutzmaske verpflichtet. Verstöße werden auf den Balearen mit Bußgeldern von bis zu 100 Euro geahndet. /ck