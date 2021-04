Nach Ostern wird das Wetter auf Mallorca mies

Ohne Sonnencreme gab es für den ein oder anderen Strandbesucher zu Ostern auf Mallorca wohl schon eine gerötete Haut. Das Wetter war zu den Feiertagen traumhaft auf der Insel. Damit ist bald Schluss. Die Temperatur soll in den kommenden Tagen um satte zehn Grad sinken und Regen kündigt sich an.

Am Ostermontag besteht erstmal noch kein Grund zur Sorge. Der Tag startet zwar etwas neblig, am Vormittag scheint aber die Sonne. In den Mittagsstunden kann der Himmel in der Inselmitte leicht zuziehen. Ein paar Regentropfen sind möglich, aber unwahrscheinlich. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad in der Inselmitte, an den Küsten kratzen sie an der 20-Grad-Marke.

Bei einer Wassertemperatur von 15 Grad an der Playa de Palma bleibt das Bad im Meer nur etwas für Hartgesottene. Nachts bleibt es bei Temperaturen um die 10 Grad mild.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ähnlich geht es am Dienstag weiter. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix, bis zu 23 Grad sind möglich. Nachts soll es laut spanischem Wetterdienst Aemet kühler werden. DIe Tiefstwerte liegen bei sechs Grad.

Am Mittwoch wird es dann schlagartig kalt. Die Höchstwerte in Sineu sollen beispielsweise bei elf Grad liegen, in Palma de Mallorca immerhin 14 Grad und in Pollença 16 Grad. Es ist tagsüber grau, die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Gen Abend lockert der Himmel auf. Der Wind weht mitunter böig. Nachts wird es nochmal frostig. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei zwei Grad, an den Küsten bleibt es zwei bis drei Grad milder.

Gegen Ende der Woche wird das Wetter wechselhaft. Die Temperaturen sollen zwar Stück für Stück wieder steigen, dafür kündigt Aemet aber auch Regen an. Am Donnerstag wird es bei Temperaturen um die 17 Grad sonnig, ab Freitag wird wieder die 20-Grad-Marke geknackt. In den Bergen kann es in der kalten Nacht dennoch schneien. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag auf 1.200 Meter. /rp