Kalt-graues Intermezzo beim Wetter auf Mallorca

Zum Glück gibt es Wetterdienste. Denn sonst hätte der plötzliche Wetterumschwung auf Mallorca den ein oder anderen Inselresidenten überrascht. Statt traumhaften Osterwetter ist es nun kalt und grau.

Mehr als 15 Grad sind am Mittwoch (7.4.) in Andratx nicht drin. Das ist die inselweite Höchsttemperatur. In der Inselmitte um Sineu sollen es gar nur zwölf Grad werden. Die von den starken Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen strapazierte Haut bekommt eine kurze Pause. Die graue Wolkendecke hält sich bis zum Abend, dann kämpft sich die Sonne durch.

Es bleibt trocken, dafür weht ein böiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Gelb für die Nord- und Westküste ausgegeben. Bis 20 Uhr sind dort vier Meter hohe Wellen möglich.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nachts muss wohl oder übel noch einmal die Heizung angeworfen werden. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf zwei Grad, an den Küsten liegen die Werte bei sechs Grad. In den Bergen der Tramuntana kann es zu leichtem Frost kommen.

Ab Donnerstag wird es temperaturmäßig schon wieder besser. Besonders der Norden nähert sich der 20-Grad-Marke, erreicht diese wohl aber knapp nicht. Im Süden bleibt es etwas kälter. Die Sonne wird nur selten von ein paar Wolken unterbrochen. Der Wind weht am Meer etwas zügiger. Auch nachts wird es nicht mehr ganz so kalt. Diesmal liegen die Tiefstwerte bei sechs Grad inselweit.

Für Freitag hat Aemet dicke, graue Regenwolken eingezeichnet. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca liegt bei 95 Prozent. Starkregen ist aber nicht zu erwarten, die Regentropfen sind mit Saharastaub angereichert. Es droht also mal wieder eine Autowäsche am Wochenende. Die Temperaturen bleiben diesmal konstant.

Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder auf frühlingshafte Werte. Am Samstag werden es 21 Grad, am Sonntag gar 25 Grad nach derzeitiger Prognose. Dafür wird es wechselhaft. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix, ein paar Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. /rp