Falsche Corona-Tests: Deutscher Arzt empfängt weiter Patienten

Auch nachdem die Polizei auf Mallorca die Ermittlungen wegen mutmaßlich falscher Corona-Tests aufnahm, empfing der beschuldigte Arzt - in einer Klinik im Süden der Insel - weiter Patienten. Ein MZ-Leser bestätigte der Zeitung, dass er am Dienstag (6.4.) in der besagten Praxis war.

In der Warteschlange hätte zudem ein Patient gestanden, der gegenüber einem Freund am Telefon damit geprahlt habe, dass er zwar positiv getestet worden sei, nun aber bei einem anderen Arzt etwas mehr zahle, um ein negatives Ergebnis zu bekommen und zurückfliegen zu können. Die Zeitung konnte nicht in Erfahrung bringen, ob dieses kriminelle Vorhaben - trotz Positivtest mit einem gefälschten Test in ein Flugzeug zu steigen - gelungen ist.

Auch die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet am Donnerstag (8.4.) darüber, dass in der Praxis weiter Patienten empfangen worden sind. Die Polizei hatte bereits am Montag Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwoch (7.4.) sagte der RTL-Reporter Sascha Winkel als Zeuge aus. RTL hatte als erstes Medium über den mutmaßlichen Betrug mit falschen oder ungenauen Test-Zertifikaten berichtet. In einem mit versteckter Kamera gefilmten Bericht - in dem aber kein Ton zu hören ist - will der Reporter persönlich ein Negativ-Test erhalten haben, ohne getestet worden zu sein. Die MZ sprach mit einem weiteren Patienten, der gegenüber der Zeitung versicherte, er habe eine Bescheinigung über eine PCR-Test erhalten, obwohl nur ein Schnelltest durchgeführt worden war.

Mehrere Patienten berichten zudem davon, dass sie sich das Datum für die Bescheinigung frei aussuchen konnten. Anwohner der Klinik berichteten der MZ zudem , dass der besagte Arzt freizügig - und gegen die Bezahlung von 60 Euro - Atteste ausstellte, die zum Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes berechtigen.

Bislang handelt es sich um Vorwürfe, die von den Behörden untersucht werden. Was an den Beschuldigungen wirklich dran ist, müssen die Ermittlungen klären. Unterdessen versichern mehrere Ärzte auf der Insel, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt. Die Ärzteschaft auf Mallorca beteuert, dass in den Praxen - ob von deutschen oder spanischen Ärzten - selbstverständlich immer getestet wird. Sollten sich die Vorwürfe gegen einen einzelnen Arzt bewahrheiten, stelle das eine absolute Ausnahme dar, die den Ruf des Berufstandes gefährde. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.