Bis zu 20 Grad vor Ankunft der Schlecht-Wetter-Front auf Mallorca

So hat die neue Woche im Hafen von Portixol begonnen. Foto: MZ-Livecam

Die neue Woche auf Mallorca hat bewölkt begonnen. Vor allem am Morgen gab es in einigen Teilen der Insel Schauer, die von Sturm begleitet waren. Zum Nachmittag hin klart es etwas auf.

Im Vergleich zum Vortag sind die Temperaturen leicht gesunken: Für Felanitx und Sa Pobla etwa sind 16 Grad gemeldet, für die Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca 17 Grad. Nachts wird es mit sechs Grad an vielen Orten der Insel richtig frisch. Der Wind weht (teilweise sehr stark) aus Norden und Nordosten. Bis 14 Uhr hat der spanische Wetterdienst an den Küsten dort wegen bis zu drei Meter hoher Wellen Warnstufe Gelb ausgerufen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Der Dienstag (13.4.) beginnt mit nur einzelnen Wolken. Im Tagesverlauf wird es zunehmend bedeckter. Dafür steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad in den meisten Orten der Insel, etwa in Felanitx, Sa Pobla oder Palma de Mallorca, und es sollte trocken bleiben. An den Küsten weht ein leichter Wind. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet für Dienstag nicht ausgerufen.

Der Mittwoch (14.4.) ähnelt dem Vortag: Der Tag startet nur wenig bewölkt, im Tagesverlauf tauchen zunehmend mehr Wolken am Himmel auf. Erneut steigen die Temperaturen leicht an. Palma de Mallorca erreicht sogar die 20-Grad-Marke. Nachts kühlt es auf bis zu 4 Grad ab.

Am Donnerstag (15.4.) steigt dann das Schauerrisiko wieder, die Temperaturen sinken leicht. Ab Freitag (16.4.) soll laut der aktuellen Vorhersage eine Schlecht-Wetter-Front die Insel erreichen. Genießen Sie das gute Wetter also noch einmal, etwa bei einem Strandspaziergang. /sw