Nach Fahndung: Deutsche Unfallfahrerin stellt sich der Polizei auf Mallorca

Die Aufrufe der Polizei, nach einem weißen Range Rover Ausschau zu halten, der Spuren eines Unfalls aufweisen müsste, haben Wirkung gezeigt: Die Fahrerin, eine deutsche Mallorca-Residentin, hat sich am Montagmorgen (12.4.) der Ortspolizei in Palma de Mallorca gestellt.

Der Unfall hatte sich am 6. April in Palmas Ortsteil Arenal an der Kreuzung der Carretera Militar und dem Camí de Ca Na Gabriela unmittelbar vor einem Supermarkt der Kette Mercadona zugetragen. Der Frau wird vorgeworfen, sich vom Unfallort entfernt zu haben, nachdem bei dem Unfall einen Motorradfahrer schwer verletzt worden war. Dem Mann musste im Krankenhaus Son Espases ein Fuß amputiert werden.

Die Ortspolizei Palma leitete eine Fahndung ein und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Zunächst wurden Fahrzeuge überprüft, die auf die Beschreibung zutreffen und in Palma gemeldet sind, ohne Erfolg, wie ein Sprecher der Polizei der MZ am Montag (12.4.) erklärte. Anschließend weitete man die Suche auf weitere Fahrzeuge des Typs in den übrigen Orten der Insel aus. Bevor man schließlich alle Wagen überprüfen konnte, stellte sich die Frau freiwillig, heißt es bei der Polizei. In Begleitung eines Anwalts stellte sich die Frau am Montag (12.4.) gegen 9 Uhr den Behörden. Angaben der Polizei zufolge handelt sich um eine Frau mit deutscher Nationalität, die seit über 20 Jahren auf Mallorca lebt. /tg