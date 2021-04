Prozess gegen Mallorca-Prinzen beginnt nach zehn Jahren

Nach jahrelangem Hin und Her hat am Montag (12.4.) vor dem balearischen Oberlandesgericht in Palma de Mallorca der Prozess gegen eine der schillerndsten Figuren der deutschsprachigen Community auf der Insel begonnen.

Der "Mallorca-Prinz" Jürgen zu Hohenlohe soll gemeinsam mit seiner Frau Beatriz zwischen 2008 und 2011 fast 200 Anleger über ein Schneeballsystem um ihr Geld gebracht und damit 8 Millionen Euro erschwindelt haben. Die Anklage lautet auf Betrug und Veruntreuung. Die insgesamt 29 Nebenkläger fordern dafür acht Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft sieht hingegen keine Beweise für diese Anklage und hatte schon 2016 auf Freispruch plädiert.

Der Österreicher und seine spanische Frau waren im März 2012 festgenommen worden und verbrachten acht Monate in Untersuchungshaft. Zuvor hatten sie über ihre Gesellschaft European Investment hochrentable Investitionen, Kredite und Immobiliengeschäfte angeboten. Insgesamt nahmen sie damit an die 8 Millionen Euro ein.

Von den versprochenen Erträgen bekamen die zumeist deutschen und britischen Kunden aber nur gut 400.000 Euro ausbezahlt. Jürgen zu Hohenlohe und seine Frau argumentieren, dass sie als Finanzberater lediglich Vermittler zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern gewesen seien. So sah das 2016 auch die Staatsanwaltschaft, als sie die Ermittlungen einstellte. Die Nebenkläger legten jedoch Einspruch ein und erwirkten letztlich den Prozessbeginn.

European Investment versprach zum Teil Renditen von 18 Prozent, nahm dafür eine Kommission und gab bis 2010 zunächst auch entsprechende Zinszahlungen an die Kunden weiter. Dann wurden die Zahlungen plözlich eingestellt. Die Geschädigten sahen ihr Geld nicht wieder, unter anderem dürfte es in der Gerichtsverhandlung darum gehen, wo es abgeblieben ist.

Für den Prozess, der sich auch deswegen verzögerte, weil die Verteidigung die Übersetzung von 25 Ermittlungsordnern ins Deutsche beantragte, sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Jürgen zu Hohenlohe beantragte gleich zu Beginn, dem Prozess aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen zu müssen, und legte dafür ein ärztliches Attest vor. Zudem verwies der Österreicher auf eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, Verständnisprobleme sowie die Notwendigkeit, ein Medikament einzunehmen. Die vorsitzende Richterin gab seiner Einlassung statt, verpflichtete den Angeklagten jedoch zur Anwesenheit am letzten Verhandlungstag. /ck