Kleiner Lichtblick für das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Wirklich gut wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca nicht. Aber wohl auch nicht so schlecht, wie anfangs befürchtet. Ab Freitag (16.4.) startet eine regnerische Phase mit sinkenden Temperaturen, die wohl am Sonntagmittag endet.

Schon am Donnerstag ist der Himmel über der Insel wolkenverhangen. Es bleibt größtenteils tagsüber trocken. Im Süden um Palma de Mallorca kann es in den Abendstunden leicht tröpfeln. Da weiter der Saharastaub in der Luft umherschwirrt, würde es den mit herabregnen. Das Auto sollte daher in der Garage geparkt werden, oder man muss sich auf einen Waschgang einstellen.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad in Palma de Mallorca. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es zwei bis drei Grad kühler. Nachts bleibt es mild. In der Inselmitte und den Bergen der Tramuntana sinken die Temperaturen auf acht Grad. Auf der restlichen Insel bewegen sie sich um die 10-Grad-Marke.

Am Freitag wird es tagsüber nochmal sonnig. Die Temperaturen sinken jedoch schon leicht. Die Höchstwerte kreisen um die 16 Grad. Am Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Besonders im Nordosten kann es ab dem Abend regnen. Dann ist auch Gewitter möglich. Nachts wird es ein ganzes Stück kälter. Die Tiefstwerte liegen bei vier Grad in der Inselmitte, sieben Grad in Palma de Mallorca.

Der Samstag wird einfach nur mies. Die Sonne lässt sich nicht blicken. Es regnet den ganzen Tag. Teilweise kann es kleinkörnigen Hagel und Gewitter geben. Dazu wird es nochmal kälter und die Höchstwerte liegen inselweit um die 13 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.000 Metern.

So geht es auch am Sonntagmorgen weiter. Doch in den Mittagsstunden bessert es sich deutlich. Am Nachmittag dürfte die Sonne scheinen und man kann doch noch etwas frische Luft schnappen. Die Temperaturen steigen dann wieder auf bis zu 18 Grad. Zum Start in die neue Woche gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, ab und an kann es leicht regnen. Die Temperaturen bleiben konstant. /rp