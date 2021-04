Schneefall im Frühjahr auf Mallorca

Wie vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, hat es an diesem Samstag (17.4.) erneut geschneit in den Höhenlagen auf Mallorca. In der Tramuntana wurden am Morgen noch einmal weiße Flocken registriert. Es ist das erste Mal seit 2016, dass es im Frühjahr schneit - und so könnte es auch am ganzen Wochenende weitergehen.

Die weißen Flocken gingen auf dem Puig Major, auf dem Penyal des Migdia oder in der Serra d'Alfábia nieder. In Lluc dagegen regnete es am Morgen. In Campos oder Lluc wurden in der Nacht Tiefstwerte von nur 2 Grad registriert, in Valldemossa oder Binissalem waren es 3 Grad.

Die Tiefstwerte auf Mallorca im einzelnen:

2 Campos

2 Lluc

3 Alfàbia

3 Balearen-Universität

3 Binissalem

4 Flughafen Palma

4 Calvià

4 Santa Maria

4 Escorca

4 Sineu

4 Sa Pobla

4 Petra

5 Manacor

6 Campos, Salines

6 Porreres

8 Llucmajor

8 Pollença

9 Andratx

10 Portocolom

Wo genau die Schneefallgrenzen an diesem Wochenende verlaufen, erklärt MZ-Wetterfrosch Duncan Wingen im Video. /ff