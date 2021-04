Das Mallorca-Wetter in der neuen Woche bleibt durchwachsen

Nach dem Schmuddelwetter am Wochenende auf Mallorca geht es in der neuen Woche nicht viel anders weiter: Am Montag (19.4.) gibt es zunächst einen Sonne-Wolken-Mix, die Temperaturen steigen wieder leicht auf bis zu 20 Grad in der Inselmitte. In Palma de Mallorca werden maximal 18 Grad erwartet.

Am Nachmittag nimmt die Bewölkung wieder zu, mit Regen ist laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet aber nicht zu rechnen. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 2 Grad in der Tramuntana und 10 Grad in der Inselmitte.

Am Dienstag ist der Himmel vor allem in der ersten Tageshälfte grau, am Nachmittag zeigt sich häufiger die Sonne über der Insel. Hier und dort kann es ein bisschen regnen. Die Temperaturen sind stabil, nachts wird es etwas milder.

Am Mittwoch kommt dann wahrscheinlich der Regen wieder, vor allem in der ersten Tageshälfte werden Niederschläge erwartet. Es bleibt aber mild, der Wind weht schwach.

Noch ein bisschen grauer wird es dann am Donnerstag, ortsweise muss mit Gewittern gerechnet werden. Es wird ein bisschen kühler, es werden aber weiterhin tagsüber fast 20 Grad erreicht. /ff