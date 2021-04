Die Altstadt von Palma de Mallorca bekommt ein neues Boutique-Hotel

So sieht es im neuen Boutique-Hotel aus.

So sieht es im neuen Boutique-Hotel aus. Foto: Nobis-Website

Noch ein Boutique-Hotel in Palma de Mallorca: Das schwedische Unternehmen Nobis Hospitality Group will im Juni im Carrer Concepció in der historischen Altstadt ein 31 Zimmer umfassendes Design-Hotel eröffnen. Das Haus soll vom Global Player Marriott betrieben werden. Das Fünf-Sterne-Hotel wird derzeit fertiggestellt und ist dann das achte Haus der Nobis Hospitality Group.

Das Boutique-Hotel entsteht in einem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das in der Vergangenheit bereits als Krankenhaus, Olivenölmarkt und Seifenfabrik diente. Nach Angaben der Investoren wurde die Außenfassade zwar restauriert, aber weitgehend beibehalten. Im Inneren hat man sich für eine Einrichtung entschieden, die einen Mix aus Moderne und Vintage darstellen soll. Direkt im Eingangsbereich werden handgefertigte Keramikfliesen den Gast empfangen, deren blaue und grüne Farbtöne an das Meer und die Serra de Tramuntana erinnern sollen.

Das Hotel verfügt über eine Sauna, einen Fitnessraum, Gartenanlagen, ein Besprechungszimmer und eine große Lobby. Die Gäste können sieben verschiedene Zimmerkategorien buchen, vom einfachen Doppelzimmer (Small Double) bis hin zur Junior Suite. Für ein Wochenende Anfang Juli liegt der Preis derzeit zwischen 426 Euro und 1.000 Euro für zwei Personen.

In den vergangenen Jahren sind in der Altstadt von Palma Dutzende Boutique-Hotels entstanden. Selbst während der Corona-Pandemie öffneten noch einige neue Häuser, zuletzt das Nivia Born Boutique Hotel am Paseo del Borne. /jk