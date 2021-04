Palma fördert Außenbewirtung bis mindestens Ende des Jahres

Für Tische, die auf öffentlichen Plätzen oder Straßen stehen, müssen Gastronomen in der Regel städtische Gebühren zahlen. Während der Pandemie verzichtet Palma auf diese Einnahmen.

Restaurants und Cafés in Palma de Mallorca müssen im gesamten Jahr 2021 keine Gebühren für das Aufstellen von Tischen im öffentlichen Raum bezahlen. Diese Entscheidung gab Bürgermeister José Hila am Mittwoch (21.4.) bekannt. Gastronomen in der Balearen-Hauptstadt sind von dieser Gebühr bereits seit dem Frühjahr 2020 befreit worden, als mit Beginn des spanischen Corona-Lockdowns viele Restaurants und Cafés schließen mussten.

Um möglichst viele Aktivitäten ins Freie zu verlegen und um die Ausfälle wegen der Schließung der Innengastronomie über lange Monate etwas abzufedern, hatte die Stadt vielen Gastronomen außerdem ermöglicht, zusätzliche Tische im Freien aufzustellen. Dort wo sonst Autos parken, stehen seither oft Café-Tische.

Auf diese Weise konnten auch Restaurants und Cafés Außentische bewirten, denen unter normalen Umständen nur Innenräume zur Verfügung stehen. Die Zahl der bewirteten Außenbereiche der Gastronomie in Palma de Mallorca sei seither von 1.200 auf über 2.000 gestiegen, so Hila.

Mit der Erlassung der Gebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen im öffentlichen Raum verzichtet die Balearen-Hauptstadt im Haushaltsjahr 2021 auf rund 1,8 Millionen Euro, hob Hila hervor. Der Bürgermeister unterstrich, dass die Stadt große Anstrengungen unternehme, um der von den Restriktionen stark betroffenen Branche unter die Arme zu greifen. Ob der zusätzlich eingerichtete Platz für Café-Tische auch nach Ende des Alarmzustands beibehalten werde, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, hieß es bei der Stadtverwaltung. /tg

