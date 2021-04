Das schlechte Wetter hält nur kurz auf Mallorca an

Mallorca wird seinem Ruf als Sonneninsel am Donnerstag (22.4.) nicht gerecht. Das Wetter ist mies und kann am Abend noch schlechter werden. Ab Freitag soll zum Glück wieder die Sonne scheinen.

Die Sonne dringt nicht durch die Wolkendecke hindurch. Tagsüber kann es am Donnerstag immer wieder regnen. Abends kann der Niederschlag im Westen und Süden von Mallorca heftig sein, Gewitter ist möglich. Der spanische Wetterdienst Aemet hat aber keine Warnstufe ausgegeben.

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen bleibt es etwas kühler. Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 18 Grad. Nachts bleibt es mild. An den Küsten sinken die Temperaturen auf elf Grad, in der Inselmitte auf acht Grad.

Richtung Wochenende merkt man dann, dass eben noch Frühling ist. Das Wetter wird ganz nett, aber die Sonne scheint nicht so durchgängig wie in den Sommermonaten. Am Freitag kann es morgens und abends tröpfeln, tagsüber scheint meist die Sonne. Die Temperaturen steigen und knacken die 20-Grad-Marke. Nachts könnte es einen Zacken kälter werden als zuvor. Der Wind weht generell schwach, ab und an kann aber eine schnellere Böe dabei sein.

Der Samstag zeigt sich wechselhaft. Beim Sonne-Wolken-Mix kann es immer mal wieder leicht regnen. Die Tropfen lassen den Saharastaub herabregnen und machen mal wieder die Autos schmutzig. Dafür steigen die Temperaturen auf 23 Grad an.

Gleiches Bild am Sonntag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ein paar Tropfen werden wohl fallen. Die Temperaturen bleiben angenehm. Bei einer Wassertemperatur von 15 Grad traut sich der MZ-Sportredakteur nicht ins Meer an der Playa de Palma. /rp