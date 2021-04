Der Mallorca-Frühling zeigt sich weiter wechselhaft

Das Strandwetter ist derzeit auf Mallorca noch nicht in Sicht. Der April klingt auf der Insel wechselhaft aus. Starkregen wird es diese Woche wohl nicht geben, aber es kann immer wieder etwas tröpfeln.

Schon am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu schwirrt immer noch der Saharastaub in der Luft umher. Sollte es regnen, die Wahrscheinlichkeit steigt am Nachmittag leicht, beschmutzen die Körnchen mal wieder die Autos. In den Bergen kann der Wind böig wehen. Die Temperaturen bleiben angenehm. In der Inselmitte sind 25 Grad drin, an der Küste bleibt es etwas kühler. In Andratx werden 21 Grad vorhergesagt, in Palma de Mallorca und in Cala Ratjada 22 Grad. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten von neun Grad mild.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma soll laut Aemet am Dienstag 18 Grad betragen. Der Morgen startet neblig, danach kommt erstmal die Sonne raus. Im Tagesverlauf zieht es dann zu und am Abend sind - besonders in der Inselmitte - leichte Regenfälle und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag. Dann liegen die Höchstwerte inselweit bei 22 Grad.

Am Mittwoch das gleiche Bild: Erst neblig, dann sonnig, zuletzt bewölkt mit ein paar Regentropfen. Die Temperaturen sollen wieder auf 24 Grad ansteigen. Große Wetterumschwünge sind auch gen Wochenende nicht zu erwarten. /rp