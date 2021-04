Weil Mallorca so schön war: Tui startet weitere Pauschalreisen

Nach den guten Erfahrungen mit Pauschalurlaub auf Mallorca hat der deutsche Reiseveranstalter Tui damit begonnen, auch andere Reiseziele wieder ins Angebot aufzunehmen. So sollen in den kommenden Wochen auch Pauschalreisen nach Ibiza, Formentera sowie auf mehrere griechische Inseln und nach Portugal möglich sein. Die Erfahrungen auf Mallorca während der Osterfeiertage hätten zu dieser Entscheidung geführt.

„Der Osterurlaub auf Mallorca hat gezeigt, dass Pauschalreisen keinen Einfluss auf das Pandemiegeschehen haben. Die Inzidenz auf Mallorca ist auf gleichem niedrigen Niveau wie vor den ersten Anreisen, die Hygienekonzepte funktionieren", zitiert eine Pressemitteilung Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui Deutschland Geschäftsführung. Das untermauerten auch verschiedene Untersuchungen unter anderem des Robert Koch-Instituts. Das RKI hatte Anfang des Jahres einen Bericht vorgelegt, aus dem zwar hervorgeht, dass Reisen durchaus für eine höhere Ansteckungsgefahr verantwortlich seien, Pauschalurlaube allerdings keine Treiber der Pandemie seien.

So starten am 1. Mai die Reisen nach Ibiza und Formentera. Ibiza setze in diesem Jahr statt Partytourismus auf ruhigen Erholungsurlaub, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Die portugiesische Algarve erwartet am 5. Mai die ersten Pauschalurlauber mit der Tui. Die Flüge nach Griechenland werden am 14. Mai aufgenommen. Den Auftakt macht ein Flieger von Hannover aus nach Kreta.

Tui-Manager Andryszak erwartet trotz der weiterhin wütenden Pandemie einen guten Sommer. „Mit der angekündigten Impfung für jeden ab Juni, dem priorisierten Impfen der Tourismusangestellten in den Urlaubsorten und dem digitalen grünen Coronanachweis, ist der Grundstein für eine gute Urlaubssaison gelegt", wird Andryszak zitiert. /jk