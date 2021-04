Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Maßnahmen auf Mallorca

Die Sicherheitskräfte auf Mallorca hatten am Wochenende wiedern allerhand zu tun, um sicherzustellen, dass die geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden.

Familienfeier veranstaltet, etwa die Hälfte der Teilnehmer waren Kinder. Die Erwachsenen müssen nun mit Anzeigen rechnen. Die Beamten rückten etwa in Sant Marçal (Gemeindegebiet Marratxí) an. Am Samstagnachmittag hatten dort rund 50 Menschen eineveranstaltet, etwa die Hälfte der Teilnehmer waren Kinder. Die Erwachsenen müssen nun mit Anzeigen rechnen. Am Freitagabend (23.4.) unterbrach die Guardia Civil zudem eine private Feier in Pont d'Inca, wo 17 Personen zusammen gekommen waren. Erlaubt sind derzeit lediglich Zusammenkünfte von sechs Personen.

Insgesamt führten Polizeibeamte allein in Palma de Mallorca am Wochenende 34 Inspektionen durch, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu überprüfen. In den meisten Fällen reagierte die Polizei dabei auf Beschwerden Anwohnern. Unter anderem nahmen die Polizisten die Personalien von einem Dutzend Menschen auf, die sich an der Plaça Alexander Fleming getroffen hatten. Am Samstag machten sie zudem neun Menschen ausfindig, die im Inneren einer Bar in der Altstadt ohne Abstand und Maske zechten. In der Kneipe waren bereits mehrmals Verstöße gegen die Auflagen festgestellt worden, sie wurde vorübergehend geschlossen.

Eine weiteremit Dutzenden von zu Live-Musik frenetisch Feiernden stieg am Samstagnachmittag auf dem Veranstaltungsgeländein Palma de Mallorca . Wie von der Zeitung "Última Hora" veröffentlichte Videoaufnahmen belegen, hielten sich die Teilnehmer weder an den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern noch an die Maskenpflicht. Als die Polizei eintraf, sollen sich die Feiernden zerstreut haben.

Welche Corona-Regeln aktuell auf Mallorca gelten, lesen Sie hier. /somo