Mallorca-News-Ticker: Arbeitslosenquote bei 18,8 Prozent

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (29.4.2021)

► Arbeitslosenquote bei 18,8 Prozent

► Santanyí stellt Wachdienst für Strände ein

► Manacor bereitet Märchenwald in der Innenstadt vor

► Altar im Kapuzinerinnen-Kloster in Palma erstrahlt in neuem Glanz



Arbeitslosenquote auf den Balearen bei 18,2 Prozent

Auf den Balearen waren im ersten Quartal des Jahres 116.800 Menschen arbeitslos. Das waren 4,36 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 6,33 Prozent mehr als im Vorquartal. Das geht aus den Ergebnissen der am Donnerstag veröffentlichten, spanienweiten Arbeitsmarkt-Umfrage EPA hervor. Die Arbeitslosenquote betrug demnach 18,8 Prozent (spanienweit: 15,98 Prozent).

Santanyí setzt auf privaten Wachdienst für Strände

Das Rathaus von Santanyí bereitet eine Ausschreibung über 60.000 Euro vor, um die Überwachung des Besucheraufkommens an den Gemeindestränden an einen privaten Wachdienste zu vergeben. Der Gewinner der Ausschreibung soll dann auch diverse Veranstaltungen betreuen. Die derzeit 27 Mitarbeiter der Ortspolizei reichten für diese Aufgaben nicht aus, so Bürgermeisterin Maria Pons (PP).

Originelle Verkaufsaktion in Manacor

Zur Belebung des Einzelhandels geht Manacor neue Wege: Zwischen dem 7. Mai und dem 7. Juni sollen die Straßen der Innenstadt mit Märchenwald-Motiven geschmückt werden. Die ersten hüfthohen Fliegenpilze stehen bereits in der Fußgängerzone. Hinzukommen sollen unter anderem noch eine sechs Meter hohe Fee, ein riesiges geflügeltes Pferd, Drachen, Gnome... "Manacor Encantat" (Verzaubertes Manacor) heißt die Aktion.