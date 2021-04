Temperaturen von bis zu 25 Grad auf Mallorca

Der Donnerstag (29.4.) wird ein sonniger und warmer Tag von Sant Elm bis Cala Ratjada. Nur örtlich könnten Wolken und sogar einzelne Regentropfen das Vergnügen ein wenig eintrüben. Im Vergleich zum Vortag steigen die Temperaturen noch einmal leicht an. Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad kostet der Sprung ins derzeit noch rund 16 Grad kalte Meer nicht ganz so viel Überwindung.

Im Gegensatz zu Sa Pobla, wo am Donnerstag Höchstwerte von 25 Grad gemessen werden sollen, kommt Palma de Mallorca zumindest auf 22 Grad. Nachts kühlt es in den meisten Orten auf rund 11 Grad ab. Der Wind weht am Donnerstag an den Küsten aus Süden und Südwesten.

Am Freitag (30.4.) kann es vor allem am Vormittag inselweit regnen, insbesondere an der Ostküste. Die Temperaturen sinken leicht, in Sa Pobla auf 21 Grad, in der Balearen-Hauptstadt auf 19 Grad. Nachts bleibt es vergleichsweise mild. Der Wind bläst aus Süden.

Am Samstagvormittag (1.5.), Feiertag anlässlich des "Tags der Arbeit", dann bitte einen Schirm einpacken! Es kann überall nass werden. Am Nachmittag klart es auf. Vor allem in der Inselmittel und im Südwesten knallt dann die Sonne. Die Höchstwerte sinken unter 20 Grad. Nachts sind für die meisten Orte zweistellige Grad-Zahlen gemeldet. Der Wind weht zunächst aus Süden und dreht dann nach Westen.

Der Sonntag (2.5.) macht seinem Namen wenig Ehre. Ganztägig sind Schauer möglich, vor allem im Osten. Perfektes Wetter zum Shoppen. Auf Mallorca ist verkaufsoffener Sonntag. Am Nachmittag kommt die Sonne eher mal gegen die Wolken an. Die Temperaturen steigen wieder leicht über 20 Grad. Nachts wird es mit stellenweise 7 Grad richtig frisch. /sw