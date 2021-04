Diese Vorschriften gelten nun an den Stränden von Palma de Mallorca

Rettungsschwimmer an einem Strand in Palma de Mallorca.

Rettungsschwimmer an einem Strand in Palma de Mallorca. Foto: Ajuntament de Palma

Es ist so weit: Am Samstag (1. Mai) startet die Strandsaison an der Playa de Palma und den übrigen Stränden der Balearen-Hauptstadt. Damit auch jeder weiß, woran er dort ist, hat das Rathaus eine Informationskampagne zu den dort geltenden Corona-Auflagen gestartet. Vor allem die Übersetzung ins Deutsche und die entsprechende Grafik dazu (siehe unten) wirft einige Fragen auf.

Wie in der gesamten Gesetzeslage bleibt es auf jeden Fall ein wenig im Ungefähren, wie es sich mit der Maskenpflicht am Strand verhält: Im Prinzip gilt sie überall, aber natürlich nicht beim Baden und auch nicht, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter gewahrt werden kann. Das gilt auch für Gruppen von maximal bis zu sechs Personen (mehr sind nicht erlaubt), in denen Menschen verschiedener Haushalte zusammentreffen. Maskenfreie Köpfe zusammenstecken ist demnach keine gute Idee. Größere Gruppen von bis zu zehn Personen sind nur beim Sport erlaubt.



In der deutschen Fassung der neuen Regeln wird es dann richtig abenteuerlich. Prinzipiell ist von Zusammenkünften von 25 Personen die Rede. Dabei muss es sich um einen Fehler handeln. Auch heißt es darin, dass Sport nur alleine oder zu zweit möglich ist und dabei ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Zudem soll laut der deutschen Fassung eine Person vier Quadratmeter Fläche (nicht "Fläsche") zur Verfügung haben. In der spanischen Fassung kommt die Quadratmeter-Zahl gar nicht erst zur Sprache.

Die MZ hat beim Rathaus von Palma de Mallorca bezüglich der unterschiedlichen Regel-Grafiken nachgefragt, um Klarheit zu schaffen. Eine Antwort steht noch aus.

In beiden Versionen gilt: Das Meeresufer muss freigehalten werden. Der Strandzugang ist von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens verboten. Zumindest bis zum 9. Mai gilt dann ohnehin auf der gesamten Insel eine strikte Ausgangssperre.

Auch, wer an Symptomen leidet, die auf eine Coronavirus-Erkrankung hindeuten könnten, soll den Strand erst gar nicht besuchen.

Die Rettungsschwimmer wachen an den großen Stränden zunächst in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr über die Sicherheit der Badegäste. Ab dem 15. Juni sind sie dann von 10 bis 19 Uhr im Einsatz. /ck/sw