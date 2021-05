Mallorca-News-Ticker: Polizei nimmt jugendliche Schläger fest

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (3.5.2021)

Polizei nimmt Jugendliche fest, die auf Kinogänger einprügelten

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Nationalpolizei vergangene Woche drei Minderjährige festgenommen, die am 22. April nach einem Kinobesuch in einem Einkaufszentrum in Palma de Mallorca auf einen Vater und seinen Sohn eingeschlagen haben sollen. Zuvor hatte es während der Kinovorführung Streit zwischen den Jugendlichen und dem Vater gegeben, der von ihnen die Einhaltung des Corona-Sicherheitsabstandes eingefordert und erwirkt hatte, dass sie sich umsetzen mussten. Nach dem Film verfolgten die insgesamt vier Minderjährigen die Familie, beschimpften sie und prügelten schließlich auf Vater und Sohn ein. Als der Wachdienst anrückte, flüchteten sie. Die Polizei hat nun drei der vier Schläger festgenommen, der vierte ist wegen seines Alters schuldunfähig.