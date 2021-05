Mallorca steuert auf die 30-Grad-Marke zu

Als Mallorca-Resident muss man sich im Frühling manchmal ein paar freche Sprüche aus der Heimat gefallen lassen, wenn das Wetter in Deutschland besser als auf der Insel ist. Dieses Jahr war das bislang zum Glück nur selten der Fall. Im Gegenteil können in den kommenden Tagen die Insulaner und Urlauber den Deutschen sogar die Zunge rausstrecken. Während es in Berlin die ganze Woche regnen soll, herrscht auf Mallorca bald bestes Strandwetter.

Schon am Montag (3.5.) scheint die Sonne kräftig. Gen Abend soll der Himmel allerdings etwas zuziehen, und es kann etwas tröpfeln. Die Höchstwerte bewegen sich um die 20-Grad-Marke. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt die Wassertemperatur an der Playa de Palma derzeit mit 17 Grad an, ein kurzes Bad sollte machbar sein. Die Sonne, dann wohl hinter Wolken verdeckt, geht um 20.46 Uhr unter. In der Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen elf und 14 Grad mild.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In den frühen Morgenstunden kann es am Dienstag regnen. Schon nach Sonnenaufgang um 6.44 Uhr sinkt die Regenwahrscheinlichkeit. Am Vormittag gibt es noch einen Sonne-Wolken-Mix, am Nachmittag wird es heiter. Der Wind kann an der Küste etwas böig wehen. Die Tagestemperaturen bleiben konstant, nachts wird es etwas kühler: In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei sieben Grad, an der Küste um die zehn Grad.

Dann aber geht es los: Ab Mittwoch startet der Aufwärtstrend. Die restliche Woche wird es sonnig, nur wenige Wolken ziehen am Himmel entlang. Die Temperaturen steigen Stück für Stück und sollen laut Aemet am Sonntag in Palma de Mallorca sogar an der 30-Grad-Marke kratzen. Für die Inselmitte sagt der spanische Wetterdienst sogar 32 Grad vorher.

Kleiner Wermutstropfen: Die Regenwahrscheinlichkeit soll am Sonntag wieder steigen. Doch die Prognose ist so weit im Voraus meist ungenau. Vorsichtshalber sollte der Sonnencremevorrat für die Strandbesuche schon mal aufgefüllt werden. /rp