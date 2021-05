Mallorca-News-Ticker: Arbeitslosigkeit 13,1 Prozent höher als vor einem Jahr

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (5.5.2021)

► Arbeitslosigkeit 13,1 Prozent höher als vor einem Jahr

► "Mondhaus" in Sóller soll zur Renovierung gezwungen werden

------------------------------------------------------

► Arbeitslosigkeit 13,1 Prozent höher als vor einem Jahr

Auch im April waren die Balearen die spanische Region, in der die Arbeitslosigkeit am stärksten anstieg. Im Vergleich zum selben Monat im Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 13,1 Prozent. Im spanischen Durchschnitt lag der Anstieg bei 2,1 Prozent. Nach den am Mittwoch (5.5.) vorgelegten Zahlen des spanischen Arbeitsministeriums sind auf Mallorca und den Nachbarinseln aktuell 82.066 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vormonat März sank die Zahl um nur 922 Personen, ein klares Zeichen dafür, dass die Saison auf der Insel noch nicht begonnen hat.

------------------------------------------------------

► "Mondhaus" in Sóller soll zur Renovierung gezwungen werden

9.000 Euro Bußgeld im Monat: Das ist die den Besitzern eines mittelalterlichen Hauses in Sóller vom Rathaus angedrohte Strafe, wenn nicht umgehend ein Renovierungsprojekt für die Casa de sa Lluna vorgelegt wird. Das mittelalterliche Haus gibt auch dem bekannten, von der Plaza wegführenden Carrer de sa Lluna seinen Namen. Die Gemeindearchitekten veranschlagen die Kosten für Strukturarbeiten auf 90.000 Euro, das monatliche Bußgeld beträgt zehn Prozent davon. Bürgermeister Carlos Simarro zeigte sich zuversichtlich, dass die Besitzer das Gebäude nun "früher oder später" in Schuss bringen. Das Rathaus stünde ihnen hilfreich zur Seite.