Mallorca-News-Ticker: Derzeit acht Deutsche im Corona-Hotel in Palma

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (11.5.2021)

►Derzeit acht Deutsche im Corona-Hotel in Palma

► Umbau des Hafengebäudes in Molinar beginnt

In dem Quarantäne-Hotel Meliá Palma Bay sind derzeit 20 Covid-Patienten sowie ihre Angehörigen oder engsten Kontaktpersonen untergebracht. Zwölf von ihnen seien Ausländer, acht davon Deutsche. Das hat der balearische Corona-Sprecher Javier Arranz am Montag (10.5.) auf einer Pressekonferenz bestätigt. Wie es ist, in diesem Hotel die Quarantäne verbringen zu müssen, lesen Sie hier.

Im Hafen von Molinar, einem ehemaligen Fischerviertel in Palma de Mallorca, haben die Umbauarbeiten des Hafengebäudes begonnen. Das 1927 von Carles Garau erbaute Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Bauarbeiten sollen acht Monate dauern und 864.761 Euro kosten. Nach der Sanierung soll im Erdgeschoss eine Cafeteria eingerichtet werden. Der restliche Hafenbereich ist bereits umgestaltet worden und nun öffentlich zugänglich. Um die Neugestaltung des Hafens von Molinar war lange erbittert gestritten worden. Einer Bürgerinitiative gelang es, einen größeren Ausbau zu verhindern.