Sóller hat über 1.000 Anträge und Verfahren nicht bearbeitet

Das Rathaus von Sóller. Hier hat das Dezernat für Raumplanung offenbar 30 Jahre lang seine Arbeit nicht ganz so ernst genommen. Foto: DM

Was war da in Sóller los? In dem kleinen Städtchen im Norden von Mallorca ist offensichtlich zwischen 1987 und 2016 im Rathaus offenbar ganz gehörig geschlampt worden. Wie nun eher zufällig herausgekommen ist, wurden innerhalb der fraglichen 30 Jahre zwischen 1.000 und 1.500 Anträge und Strafverfahren überhaupt nicht bearbeitet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Anträge und Verfahren entdeckte der Archivar des Ortes in den vergangenen Wochen bei einer Neuordnung des Gemeindearchivs. Daraufhin veröffentlichte der zuständige Gemeinderat für Raumplanung, Jaume Bestard, in den sozialen Netzwerken triumphierend den Fund. In verschiedenen Medien gab er Statements zu dem Thema ab, was wiederum dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft aufmerksam wurde, die nun strafrechtliche Ermittlungen gegen die Gemeindeverwaltungen zwischen 1987 und 2016 einleitete.

Die Staatsanwaltschaft forderte Informationen zu den Unterlagen an, die sich auf Bauanträge, Sanktionen wegen illegaler Bauten aber auch andere Bereiche beziehen. Im Lauf der 30 Jahre, die für die Ermittlungen in Frage kommen, wurde die Gemeinde Sóller von Parteien unterschiedlicher Couleur regiert, in der letzten Etappe der Ermittlungen von der regionalisten Partei Més. Zurzeit ist Carlos Simarro von der konservativen Volkspartei PP Bürgermeister. Er leitete die Geschicke des Ortes allerdings auch schon zwischen 2003 und 2007 sowie zwischen 2011 und 2015.

Simarro erklärte, er sei "absolut ruhig", was die Ermittlungen angehe. Allerdings zeigte er sich überrascht über den Fund im Archiv. Ein Großteil der Anträge und Verfahren ist inzwischen verjährt. Die Ermittlungen stoppen 2016, weil in diesem Jahr die Arbeit digitalisiert wurde und sich deshalb ab dieser Zeit keine Anträge mehr im Archiv befinden. Ob auch in späteren Jahren geschlampt wurde, ist noch nicht bekannt. /jk