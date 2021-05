Ein Teil der Restaurants auf Mallorca will trotzdem öffnen

Der Streit zwischen der um Corona-Inzidenz und Tourismussaison besorgten Landesregierung und den Gastronomen auf Mallorca ist endgültig eskaliert. In einer Pressemitteilung kündigten jene Gastronomen, die dem Verband der kleinen und mittelständischen Unternehmer PIMEM angehören, offenen Widerstand an. Man werde die Lokale "normal" öffnen und die Gäste "normal" bewirten, heißt es darin.

Die Verbandssprecherin Eugènia Cusí bestätigte diese Ankündigung, die zugleich eine Drohung ist, gegenüber dem Regionalsender IB3. Wenn sich der Kurs der Landesregierung nicht grundlegend ändere, würden die Verbandsmitglieder am Montag ihre Lokale normal öffnen.

Die Regierung hatte zuvor die mit dem bis Samstagnacht andauernden spanienweiten Alarmzustand einhergehenden Restriktionen wie die Ausgangssperre für die Balearen verlängert und außerdem entschieden, die Schließung der Innenräume noch einmal zwei Wochen beizubehalten. Ein anderer Gastronomenverband, der dem Unternehmerverband CAEB angeschlossen ist, akzeptierte diese Maßnahmen.

Nicht so die PIMEM-Gastronomen. Sie verweisen in der Pressemitteilung an die auch von der balearischen Staatsanwaltschaft geteilten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der regionalen Einschränkung der Grundrechte. Diese sei allenfalls aus gesundheitlichen Gründen möglich, nicht aber aus wirtschaftlichen wie die vielfach von der Regierung angeführte Notwendigkeit, die Urlaubssaison zu retten oder "britischen und deutschen Tourismus" zu ermöglichen. Zudem dürften ohne den Alarmzustand nicht ganze Branchen lahmgelegt werden, zumal ihren Vertretern kein Einspruchsrecht eingeräumt worden sei.