Deutsche Grundschule auf Mallorca sperrt Schüler und Lehrer aus

Nächstes unerfreuliches Kapitel in der Causa Ecolea: Die deutsche Privatschule in der Siedlung La Planera in Marratxí hat überraschend am Montagmorgen ihre Pforten geschlossen und erst nach massivem Druck von Eltern und Lehrern sowie der herbeigerufenen Guardia Civil und Ortspolizei die Schüler und Lehrer ins Gebäude gelassen.

Die Schließung war den Eltern erst wenige Stunden zuvor per Whatsapp mitgeteilt worden. Dennoch kamen die meisten der derzeit 17 Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und die Lehrkräfte zum Unterrichtsbeginn um 9.30 Uhr. Dort standen sie im Regen vor verschlossenen Türen. Im Glasfenster der Eingangstür hing lediglich ein Zettel, auf dem es hieß: „Liebe Eltern, liebe Besucher, momentan ist die ecolea internationale Schule Mallorca geschlossen."

Michelangelo Mazzoccola, dessen Tochter die Ecolea besucht, wusste zwar seit Sonntag Bescheid, konnte es dann aber am Morgen dennoch kaum fassen: „Es ist unglaublich, wie hier mit schulpflichtigen Kindern umgegangen wird."

Allerdings gibt es schon lange Probleme mit Ecolea. Ursprünglich sollte die Schule in diesem Schuljahr gar nicht mehr öffnen, doch der Betreiber Sven Olsen bekam im Sommer vergangenen Jahres überraschend die schon lange zuvor beantragte Grundschul-Lizenz des balearischen Bildungsministeriums. So entschied sich Olsen, der unter dem Namen Ecolea mehrere Privatschulen in Norddeutschland betreibt, doch dazu, die Einrichtung auf Mallorca zu öffnen. Gemeinsam mit den Eltern der zunächst noch elf verbliebenen Grundschulkinder wurde die Schule am Leben gehalten.

Die Eltern verpflichteten sich, neben den Schulgebühren (etwa 660 Euro im Monat) auch noch die Nebenkosten zu bezahlen. „Wir waren bereit, auch Wasser und Strom zu übernehmen, aber Sven Olsen legte dann vor drei, vier Wochen auch noch andere Kosten vor, wie etwa für einen Hausmeister, der sich um die Schule kümmert, oder seine Steuererklärung", berichtet Mazzoccola. Rund 45.000 Euro seien da noch einmal zusätzlich angefallen. Die Eltern wollten Belege für die Ausgaben sehen, die ihnen nicht vorgelegt worden seien. Gleichzeitig habe Olsen die Daumenschrauben angelegt und den Eltern gedroht. Es gebe keine Zeugnisse für die Kinder am Schuljahresende, die Schule werde ganz dichtgemacht.

Eine Drohung, die am Montagmorgen dann Wirklichkeit wurde. Die Eltern verständigten die Guardia Civil und die Ortspolizei Marratxí. Auf Druck der Beamten, die mit der Bevollmächtigten der Schule auf Mallorca, Natalia Poma, telefonierten, gelang es schließlich, den Hausmeister herbei zu ordern. Dieser schloss den nach einer Stunde Wartezeit im Regen reichlich durchnässten Schülern, Lehrern und Eltern das Gebäude auf. Gegenüber der Polizei behauptete Poma, im Monat Mai sei für kein Kind die Schulgebühr bezahlt worden. Die Eltern können sich über solche Aussagen nur wundern. „Wir können doch alle belegen, dass wir gezahlt haben", sagt Mazzoccola.

Wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar. Zunächst nahmen Lehrer und Schüler den Unterricht wieder auf. Alle hoffen nun darauf, dass zumindest das Schuljahr bis Ende Juni zu Ende geführt werden kann. Ob es danach mit der Ecolea weitergeht, steht noch in den Sternen, zumal der Mietvertrag für das Gebäude im August 2022 ausläuft und es nach Informationen der Eltern bereits einen interessierten Käufer gibt.

Auf Mallorca gibt es eine größere deutsche Schule - Eurocampus mit etwa 120 Schülerinnen und Schülern - und mehrere kleinere Schulprojekte, in denen zumindest ein Teil des Unterrichts auf Deutsch stattfindet.