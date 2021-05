Diese 21 Strände auf Mallorca können die Blaue Flagge hissen

An einem Strand auf Mallorca.

An einem Strand auf Mallorca. Foto: Neus Juaneda

21 Strände auf Mallorca dürfen dieses Jahr die Blaue Flagge für Bade-Qualität hissen. Das geht aus einer Veröffentlichung der Organisation hervor, die diese Auszeichnungen vergibt. Bewertet werden unter anderem die Wasserqualität, die Rettungsdienste und das Service-Angebot.

Eine zusätzliche Auszeichnung erhielt indes die Playa de Muro für ihre Bemühungen um die Sicherheit der Badegäste. Tatsächlich sind die Maßnahmen, um Badeunfälle zu vermeiden, dort immer weiter ausgebaut worden (lesen Sie hier eine MZ-Geschichte über die dortigen Rettungsschwimmer).

Dass ein Strand nicht in dieser Liste auftaucht, erlaubt aber keine Rückschlüsse. Die Blaue Flagge muss von den Gemeinden beantragt werden, und nicht alle tun dies - nicht zuletzt, weil die Beantragung kostenpflichtig ist. Außerdem geht aus Statistiken auf der Blauen-Flaggen-Website hervor, dass alle 21 Kandidaturen auf Mallorca auch das blaue Gütesiegel erhalten haben.

Das kann natürlich auch an deren herausragenden Qualität liegen, aber Fakt ist: Wer keine Blaue Flagge beantragt, bekommt sie auch nicht. Die Gemeinden Andratx und Pollença etwa waren dieses Jahr offensichtlich nicht dabei: entsprechend sind ihre vier noch 2020 beflaggten Strände nicht mehr aufgeführt. Nicht auftauchen in der Liste tut auch der wohl bekannteste Strand auf Mallorca - Es Trenc in der Gemeinde Campos. Auf Mallorca gibt es insgesamt

An folgenden Stränden darf also demnächst die blaue Flagge wehen:

Felanitx:

Cala Ferrera

Cala Marçal

Cala Sa Nau

Porto Colom (Platja S' Arenal)

Muro:

Playa de Muro

Palma de Mallorca:

Cala Estància

Cala Major

Playa de Palma (Arenal)

Sant Llorenç des Cardassar:

Cala Millor (Cala Nau)

Sa Coma

Santa Margalida:

Can Picafort

Son Bauló

Son Serra

Santanyí:

Cala Gran

Cala Llombards

Cala Mondragó (Sa Font de n'Alís)

Cala Santanyí

S'Amarador

Ses Salines:

Es Dolç (Es Port)

Son Servera:

Cala Millor

Es Ribell



Menorca und Ibiza

Auf Menorca können folgende Strände eine Blaue Flagge hissen:

Alaior:

Cala en Porter

Son Bou

Ferreries:

Cala Galdana

Auf Ibiza sind es:

Sant Joan de Labritja:

Benirrás

Cala Sant Vicent

Santa Eulària des Riu

Cala Llenya

Cala Llonga

Es Canar

Es Figueral

Santa Eulària