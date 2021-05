Ein Verletzter bei Brand in einem Hotel an der Playa de Muro

Bei einem Feuer in einem Hotel an der Playa de Muro ist am Dienstagmittag (11.5.) ein Mann schwer verletzt worden. Laut dem Notdienst 112 entstand der Brand gegen 13.26 Uhr im Keller des Hotels offenbar an einer elektrischen Anlage. Aus dem Gebäude entwichen dichte schwarze Rauchschwaden.



Der Mann trug ersten Meldungen zufolge Brandverletzungen davon. Die Feuerwehr und Rettungskräfte haben die Umgebung abgesperrt und sind noch im Einsatz.





Actuam ara mateix en un hotel de Platges de Muro, on s'ha declarat una explosió en un quadre elèctric. L'accident ha provocat ferides greus a una persona. Intervenció amb efectius del parc d'Inca, Manacor, Alcúdia i en trànsit bombers del parc d'Artà pic.twitter.com/oujk2ZC1aG — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) May 11, 2021

Diese Meldung wird weiter aktualisiert