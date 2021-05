Polizei schnappt italienische Rolex-Bande auf Mallorca

Die Polizei nahm die Diebe noch am selben Tag fest.

Die Polizei hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am Sonntag (9.5.) auf Mallorca sechs Italiener festgenommen, die einer sogenannten Rolex-Bande angehören. Die Diebe hatten sich auf teure Luxusuhren spezialisiert. Ein Überfall auf Touristen wurde ihnen nun zum Verhängnis.

Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (12.5.) hervorgeht, hatten drei Männer am Sonntag ein Urlauberpärchen angegriffen, das Palmas Meerespromenade entlangschlenderte. Zwei Männer hielten den Urlauber mit der teuren Uhr am Handgelenk fest, ein dritter entwendete die Uhr und das Handy aus der Hosentasche.

Daraufhin wollten die Diebe mit zwei Motorrädern fliehen. Der Angegriffene warf sich jedoch auf eines der Motorräder, auf dem zwei der Männer saßen, und ging mit ihnen zu Boden. Der dritte Komplize machte daraufhin auf dem anderen Motorrad kehrt und bedrohte den Urlauber. Seine zwei Kameraden auf dem Boden sprangen zu ihm aufs Motorrad und die drei Diebe flohen. Das andere Motorrad sowie das gestohlene Handy ließen sie auf der Straße zurück. In der Box hinten auf dem Gefährt fanden die Beamten später gefälschte Nummernschilder.

Augenzeugen des Vorfalls verfolgten die Diebe und konnten einen der Männer festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Ermittlungen zeigte schnell Erfolg. Schon am Abend konnten die Polizisten fünf weitere Mitglieder der Bande in zwei Ferienwohnungen in Calvià festnehmen. Dabei handelt es sich um sechs Italiener im Alter zwischen 26 und 44 Jahren. Die meisten Festgenommen sind wegen ähnlicher Delikte vorbestraft, drei von ihnen müssen sich zudem wegen gefälschten Ausweisen vor Gericht verantworten.

Seit Jahren kommt es auf Mallorca immer wieder zu Überfälleb der Rolex-Banden. Erst vor einer Woche hatte die Polizei zwei Italiener nach einem Überfall auf eine Deutsche festgenommen. Zudem warnen die Beamten vor der "italienischen Masche", bei der Betrüger Opfern Bargeld für gefälschte Uhren abknöpfen. /rp