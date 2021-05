Testpflicht bei Einreise von Mallorca entfällt für Genesene und Geimpfte

Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Mittwoch (12.5.)

Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Mittwoch (12.5.) Foto: Nietfeld/dpa

Genesene und Geimpfte sind ab Donnerstag von dem Nachweis eines negativen Corona-Tests bei Einreise von Mallorca befreit. Das hat die Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums der MZ bestätigt. Für alle anderen bleibt die Testpflicht bestehen. Das geht aus der neuen Einreiseverordnung hervor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch (12.5.) in der Bundespressekonferenz in Berlin vorstellte.

Die aktuelle Regelung, die die Testpflicht für sämtliche Einreisen mit dem Flugzeug vorsah und auf Mallorca zu einem Ansturm auf die Testcenter geführt hatte, läuft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus. Die neue Verordnung sieht neben der Befreiung von der Testpflicht für Genesene und Geimpfte auch Erleichterungen für die Einreise aus Risikogebieten vor. Mallorca und die Nachbarinseln Ibiza, Menorca und Formentera gehören dank ihrer niedriger Inzidenzzahlen nicht mehr zu den Risikogebieten.

"Für Flugreisen aus dem Ausland gilt generell weiterhin die Testpflicht", sagte Jens Spahn auf der Pressekonferenz. Es sei "egal, wie das Gebiet eingestuft" sei. Alle Einreisenden müssten ein negatives Test-Ergebnis "vor Boarding" vorweisen. Dieses Testergebnis, so die aktuelle Regelung, darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Auf Nachfrage der MZ schränkte die Pressestelle jedoch ein, dass Genesene und Geimpfte Negativ auf Covid-19-Getestete sowie Geimpfte und Genesene generell von dieser Testpflicht bei Einreise ausgenommen sind, so sie nicht aus einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet kommen. „Das ist eine ausgesprochen gute Nachricht und ein Signal der Zuversicht. Das eröffnet Urlaubern und auch den Unternehmen der Reisewirtschaft wieder eine positive Perspektive", kommentierte in einer Presseerklärung der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV) Norbert Fiebig, der gleichzeitig die Beibehaltung der generellen Testpflicht auch für Reisende aus Niedriginzidensgebieten kritisierte.

Die generelle Testpflicht bei Einreise mit dem Flugzeug war im Zuge der Diskussion um den Mallorca-Urlaub zu Ostern erlassen worden. Sie verkompliziert und verteuert den Urlaub auf die Insel ein wenig. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte denn auch am Tag zuvor in einem Interview mit der "Bild-Zeitung" dafür plädiert, Mallorca und die Nachbarinsel von dieser Testpflicht auszunehmen.

Bereits zuvor hatte die Balearen-Regierung zum Wochenanfang die Preise für die Corona-Tests gedeckelt: PCR-Tests dürfen auf der Insel nicht mehr als 75 Euro, Antigentest nicht mehr als 30 Euro kosten.

