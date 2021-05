Testpflicht für Reiserückkehrer von Mallorca bleibt bestehen

Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Mittwoch (12.5.)

Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Mittwoch (12.5.) Foto: Phoenix

Auch ab Donnerstag (13.5.) brauchen Mallorca-Reisende in Deutschland weiterhin einen negativen Corona-Test bei der Einreise . Das geht aus der neuen Einreiseverordnung hervor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch (12.5.) in der Bundespressekonferenz in Berlin vorstellte.

Die aktuelle Regelung, die die Testpflicht für sämtliche Einreisen mit dem Flugzeug vorsah und auf Mallorca zu einem Ansturm auf die Testcenter geführt hatte, läuft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus. Die neue Verordnung sieht lediglich Erleichterungen für die Einreise aus Risikogebieten vor. Mallorca und die Nachbarinseln Ibiza, Menorca und Formentera sind es dank niedriger Inzidenzzahlen nicht mehr.

"Für Flugreisen aus dem Ausland gilt generell weiterhin die Testpflicht", sagte Jens Spahn auf der Pressekonferenz. Es sei "egal, wie das Gebiet eingestuft" sei. Alle Einreisenden müssten ein negatives Test-Ergebnis "vor Boarding" vorweisen. Was sich bei der Einreiseverordnung verändere, sei einzig und allein, dass Einreisende aus Risikogebieten durch "aktives Nachweisen" eines negativen Testergebnisses die Quarantäne verkürzen können.

Diese Meldung wird weiter ausgebaut.