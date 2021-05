Leipziger Neonazis in Palma de Mallorca zu zwei Jahren Haft verurteilt

Die beiden rechtsradikalen Hooligans aus Leipzig, die 2019 einen senegalesischen Türsteher im der Großdiskothek Megapark so schwer verletzten, dass er nunmehr linksseitig gelähmt ist und seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, sind am Montag (17.5.) in Palma de Mallorca zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dank einer außergerichtlichen Einigung, die auch die Zahlung von 150.000 Euro Schmerzensgeld vorsieht, wird die Gefängnisstrafe jedoch für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Robert F. und Johannes H., die beiden Angeklagten, waren zum Prozessauftakt per Videokonferenz aus Deutschland zugeschaltet worden, beschränkten sich jedoch darauf, die Tat mit einem Ja zu gestehen. Sie dürfen fünf Jahre nicht auf die Insel zurückkehren. Das Gericht legte ihnen außerdem ein zehnjähriges Kontaktverbot zu dem ehemaligen Türsteher auf.

Die Verurteilten waren im Juni 2019 mit einer größeren Gruppe gewaltbereiter Fußballfans der Region Leipzig nach Mallorca gereist. Zu dem Streit im Megapark war es gekommen, nachdem der Türsteher während eines Marc-Terenzi-Konzerts einen Freund der beiden Leipziger dazu aufgefordert hatte, die Bühne zu verlassen. Die hinzugekommenen Robert F. und Johannes H. seien dann auf den Türsteher losgegangen. Robert F. habe ihm einen Faustschlag in den Nacken versetzt, Johannes H. ihm die Beine wegzogen und zu Boden gestoßen. Danach sollen beide auf ihr Opfer eingetreten und eingeschlagen und dabei rassistische Beleidigungen geschrien haben.

Der Türsteher trug schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Rückenmark davon und ist seither linksseitig gelähmt. Entschuldigt für die Tat habe sich bei ihm noch keiner, sagte er vor dem Prozess der MZ.

Laut Anklageschrift sind die beiden Deutschen nicht vorbestraft. Laut Leipziger Medien sollen sie aber ständige Mitglieder in der Hooligan- und Neonazi-Szene sein. So soll Robert F. an organisierten Schlägereien teilnehmen und in einem Kampfsportclub, das von einem Neonazi betrieben wird, trainieren. Johannes H. soll sich der Querdenkerbewegung angeschlossen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen schwerer Körperverletzung mit rassistischem Hintergrund je 13 Jahre Haft gefordert. /rp

