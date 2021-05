Das Wetter stellt auf Mallorca vor die Qual der Wahl

Wer derzeit auf Mallorca ist und einen Blick auf die Wettervorhersage in Deutschland wirft, kann sich ein schelmisches Grinsen wohl nicht verkneifen. Denn in der Heimat ist weiterhin nasskaltes Regenwetter angesagt. Auf der Insel scheint bei angenehmen Temperaturen die Sonne.

Bis zu 25 Grad werden es noch am Dienstagnachmittag im Norden und der Inselmitte. Im Süden um Palma de Mallorca bleibt es bei 22 Grad etwas kühler. Nach dem bewölkten Morgen bleibt es im Tagesverlauf heiter. Punkt 21 Uhr soll die Sonne untergehen. Nachts kann das Fenster geöffnet werden. Die Temperaturen sinken auf inselweite Tiefstwerte von 14 Grad. Wirklich kalt ist das nicht.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Um 6.30 Uhr geht die Sonne dann wieder auf. Am Mittwoch wird ihre Arbeit dann hin und wieder von ein paar Wolken unterbrochen. Am Abend lockert es endgültig auf. Im Norden der Insel wird es etwas kühler im Vergleich zum Vortag, im Süden bleibt es unverändert.

Wer frei hat, kann sich überlegen, ob er wandern geht oder sich an den Strand legt. Da es nicht ganz so heiß ist, könnte das Bad im Meer bei einer Wassertemperatur um die 18 Grad an der Playa de Palma etwas kürzer ausfallen. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt kaum Wellen an der Playa de Palma vorher. Eine Runde auf dem Stand-up-Paddle könnte daher auch eine Option sein.

Wettermäßig ändert sich am Donnerstag nicht viel. Es gibt erneut einen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchsttemperaturen bleiben in der Inselmitte bei 25 Grad, an den Küsten etwas darunter. Am Freitag sollen es dann wieder knapp 30 Grad im Norden Mallorcas werden.

Anders als die Wochen zuvor wird es am Wochenende wohl nicht heiß. Die derzeitige Prognose sieht 25 Grad vor. Am Pfingstsonntag könnte es sogar ziemlich grau werden. Aemet gibt die Regenwahrscheinlichkeit derzeit mit 40 Prozent an. Besser als in Deutschland dürfte es aber auf alle Fälle werden. /rp